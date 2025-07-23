حسام موافي يوجه رسالة إلى طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الطب

وجه الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، رسالة لطلاب الثانوية العامة قائلًا: "من يعتقد أن كلية الطب فقط هي كلية القمة، أمر غير صحيح".

رسالة حسام موافي للراغبين في الالتحاق بكلية الطب

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج: "قلبك مع جمال شعبان" تقديم الدكتور جمال شعبان، أن من يريد دخول كليات الطب بناء على رغبة شخصية سيكون أفضل الأطباء أما غير ذلك فلن يفلح.

حسام موافي: لن يفلح من دخل الطب من أجل العيش فقط

ولفت إلى أن من يريد دخول الطب من أجل تناول العيش فقط فلن يفلح، فكل طالب عليه أن يحب الشيء الذي يعمل به سيصبح أفضل شخص في هذا المجال.

وأشار إلى أن كل شخص عليه أن يتقي الله في عمله، وأن كل مجال يكون به المتفوقين، ولذلك على كل طالب دخول الكلية التي يريد العمل بها.

وتابع:" كان لي زملاء دخلو كلية التجارة، والآن في أعلى المناصب، ولذلك كل كلية بها الأفاضل".

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