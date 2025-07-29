الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة المحمول: آلاف الشكاوى بسبب إيقاف الهواتف ونطالب بمشاركة التجار في آليات الفحص

الهواتف المحمولة،
الهواتف المحمولة، فيتو

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية آلاف الشكاوى من مواطنين وتجار بعد إيقاف تشغيل عدد كبير من الهواتف المحمولة، رغم شرائها وتفعيلها قبل تطبيق القرار الجديد الخاص برسوم الجمارك في يناير 2025.

 

شكاوي إيقاف الهواتف المحمولة

وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، إن الشكاوى تركزت على أن عددًا كبيرًا من الهواتف المتوقفة تم فحصها مسبقًا عبر تطبيق “تليفوني”، وتبيّن أنها غير خاضعة للرسوم، ما دفع المستهلكين لشرائها مطمئنين، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا بإيقاف الخدمة عنها.

 

شبهة تلاعب في ايقاف الهواتف المحمولة

وأضاف: "حتى لو كانت هناك شبهة تلاعب في بعض الحالات، لا يجب تعميم العقوبة على آلاف المواطنين الذين اشتروا بحُسن نية".

وأشار رئيس الشعبة إلى أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمطالب الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أبدى اندهاشه من إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف 60 ألف هاتف في نفس توقيت وصول الرد الرسمي من الوزارة، معتبرًا أن الأمر "يثير تساؤلات بشأن التنسيق المؤسسي".

ودعا طلعت إلى ضرورة إشراك الشُعب التجارية في آليات الفحص والمراجعة، مؤكدًا: "نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا الإطلاع على أسباب الإيقاف لضمان الشفافية ومنع تكرار الأزمة."

كما وجّه نصيحة للمواطنين بعدم القلق من شراء الهواتف خلال الفترة الحالية، شرط التحقق من بيانات الجهاز عبر تطبيق "تليفوني"، والتأكد من وجود فاتورة رسمية من تاجر موثوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعبة المحمول شكاوي الهواتف المحمولة إيقاف الهواتف المحمولة وزير الاتصالات تطبيق تليفوني

مواد متعلقة

الاتصالات تكشف حقيقة تطبيق رسوم الهواتف المشتراة قبل يناير 2025 بأثر رجعي

رئيس شعبة المحمول: قرار الرسوم الجمركية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الهواتف

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

ماتت مكة فى غزة، كفن طفلة فلسطينية رحلت جائعة وصمة عار على جبين العالم (فيديو)

إقالة أم تصفية حسابات؟.. إنهاء ندب رانيا يحيى من أكاديمية روما يثير جدلًا واسعًا بين المثقفين

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

مصدر بالأهلي: أحمد عبد القادر يتلقى عرضا من ناد سعودي جديد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

بنك القاهرة يكشف حقيقة طرح شقق بسعر 500 ألف جنيه للوحدة

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز الدولة التقديرية للآداب والفنون والعلوم الاجتماعية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منكران عظيمان للعرب في شهر صفر

فقه المرأة، ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض عن عادتها الشهرية؟

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads