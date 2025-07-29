شعبة المحمول: آلاف الشكاوى بسبب إيقاف الهواتف ونطالب بمشاركة التجار في آليات الفحص

أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تلقت خلال الأيام الماضية آلاف الشكاوى من مواطنين وتجار بعد إيقاف تشغيل عدد كبير من الهواتف المحمولة، رغم شرائها وتفعيلها قبل تطبيق القرار الجديد الخاص برسوم الجمارك في يناير 2025.

شكاوي إيقاف الهواتف المحمولة

وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اقتصاد مصر» على قناة أزهري، إن الشكاوى تركزت على أن عددًا كبيرًا من الهواتف المتوقفة تم فحصها مسبقًا عبر تطبيق “تليفوني”، وتبيّن أنها غير خاضعة للرسوم، ما دفع المستهلكين لشرائها مطمئنين، إلا أنهم فوجئوا لاحقًا بإيقاف الخدمة عنها.

شبهة تلاعب في ايقاف الهواتف المحمولة

وأضاف: "حتى لو كانت هناك شبهة تلاعب في بعض الحالات، لا يجب تعميم العقوبة على آلاف المواطنين الذين اشتروا بحُسن نية".

وأشار رئيس الشعبة إلى أن وزير الاتصالات استجاب أخيرًا لمطالب الشعبة، وطلب إرسال عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكنه أبدى اندهاشه من إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إيقاف 60 ألف هاتف في نفس توقيت وصول الرد الرسمي من الوزارة، معتبرًا أن الأمر "يثير تساؤلات بشأن التنسيق المؤسسي".

ودعا طلعت إلى ضرورة إشراك الشُعب التجارية في آليات الفحص والمراجعة، مؤكدًا: "نحن ممثلو التجار في مصر، ومن حقنا الإطلاع على أسباب الإيقاف لضمان الشفافية ومنع تكرار الأزمة."

كما وجّه نصيحة للمواطنين بعدم القلق من شراء الهواتف خلال الفترة الحالية، شرط التحقق من بيانات الجهاز عبر تطبيق "تليفوني"، والتأكد من وجود فاتورة رسمية من تاجر موثوق.

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