الاتصالات تكشف حقيقة تطبيق رسوم الهواتف المشتراة قبل يناير 2025 بأثر رجعي

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات الجديدة المنظمة لاستيراد الهواتف المحمولة لا تُطبق بأثر رجعي على أي تليفونات تم إدخالها قبل 1 يناير 2025، مشيرًا إلى أن كل من يُدخل هاتفًا واحدًا فقط من الخارج يُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وفقًا للضوابط المعتمدة.

لا رسوم على الهواتف قبل يناير 2025



وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن أي تليفون تم استخدامه أو دخوله البلاد قبل بداية العام الجديد لن يخضع لأي رسوم إضافية.

إعفاء للهاتف الواحد القادم مع المسافر



وأشار إلى استمرار الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب للهاتف المحمول الذي يصطحبه المسافر شخصيًا من الخارج، بشرط أن يكون هاتفًا واحدًا فقط.

مراجعة دقيقة كشفت مخالفات

وكشف رئيس قطاع حوكمة السوق أن مراجعة الإجراءات الخاصة باستيراد الهواتف المحمولة أظهرت أن هناك 13 ألف هاتف قد تم إعفاؤها بشكل غير صحيح وغير مطابق للضوابط، وتم بناءً عليه تطبيق الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الأجهزة.

ضبط السوق ومنع التحايل



وأكد أن الجهاز يعمل على ضبط السوق والتأكد من الالتزام بالإجراءات الرسمية، منعًا لأي محاولات تحايل على المنظومة الجمركية والتنظيمية.

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