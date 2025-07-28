الإثنين 28 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الاتصالات تكشف حقيقة تطبيق رسوم الهواتف المشتراة قبل يناير 2025 بأثر رجعي

رسوم الهواتف المحمولة،
رسوم الهواتف المحمولة، فيتو

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات الجديدة المنظمة لاستيراد الهواتف المحمولة لا تُطبق بأثر رجعي على أي تليفونات تم إدخالها قبل 1 يناير 2025، مشيرًا إلى أن كل من يُدخل هاتفًا واحدًا فقط من الخارج يُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية وفقًا للضوابط المعتمدة.

لا رسوم على الهواتف قبل يناير 2025
 

وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أن أي تليفون تم استخدامه أو دخوله البلاد قبل بداية العام الجديد لن يخضع لأي رسوم إضافية.

 

إعفاء للهاتف الواحد القادم مع المسافر
 

وأشار إلى استمرار الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية والضرائب للهاتف المحمول الذي يصطحبه المسافر شخصيًا من الخارج، بشرط أن يكون هاتفًا واحدًا فقط.

مراجعة دقيقة كشفت مخالفات

وكشف رئيس قطاع حوكمة السوق أن مراجعة الإجراءات الخاصة باستيراد الهواتف المحمولة أظهرت أن هناك 13 ألف هاتف قد تم إعفاؤها بشكل غير صحيح وغير مطابق للضوابط، وتم بناءً عليه تطبيق الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الأجهزة.

ضبط السوق ومنع التحايل
 

وأكد أن الجهاز يعمل على ضبط السوق والتأكد من الالتزام بالإجراءات الرسمية، منعًا لأي محاولات تحايل على المنظومة الجمركية والتنظيمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رسوم الهواتف جمارك الهواتف المحمول الاتصالات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات استيراد الهواتف المحمولة الرسوم الجمركية

مواد متعلقة

ارتباك بسوق المحمول بسبب تطبيق الضريبة بأثر رجعي.. المحال تعلن الإضراب عن العمل.. غرفة القاهرة: اجتماع مرتقب مع وزير الاتصالات لمناقشة التداعيات.. تجارية الجيزة: الحل في منتهى البساطة

غرفة القاهرة: اجتماع مرتقب مع وزير الاتصالات لمناقشة تداعيات تطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي

تنظيم الاتصالات يخصص رابطًا للاستعلام عن ضوابط رسوم الهواتف المستوردة

الأكثر قراءة

أول رد فعل من ترامب عقب نداء السيسي لإيقاف الحرب في غزة وإدخال المساعدات

سجل الآن، موقع التنسيق يفتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للجامعات

اشتراطات حصول مستأجري شقق الإيجار القديم على وحدات سكنية بديلة

السعودية تعلن تجميد التطبيع مع الاحتلال بسبب مجازر غزة

مسخرة!

أسعار البنزين اليوم، وقيمة الزيادة المرتقبة في سعر الوقود

ارتبط اسمه بالأهلي، كل ما تريد معرفته عن البرازيلي إيفرتون صفقة بيراميدز الجديدة

هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة ؟ أمينة الفتوى تجيب

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر طن الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في انتظار تصديق الرئيس.. مراحل تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إلقاء بقايا الطعام في القمامة ؟ أمينة الفتوى تجيب

الإفتاء: ظهور المرأة دون حجاب أمام رجل غريب لا ينقض الوضوء

كيف اعرف أن الله يحبني؟ أسامة قابيل يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads