الهيئة الوطنية للانتخابات تطلق رسائل توعوية للناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، عددا من الرسائل التوعوية الموجهة للناخبين، والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتوضيح القواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وتوعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم القانونية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وجاءت رسائل الهيئة الوطنية للانتخابات للناخبين تحت شعار" لازم..تعرف"، وأهمها:

1. إن الانتخابات القادمة تُجرى تحت إشراف قضائي كامل، بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

2. إن صوتك أمانة ومسؤولية، وله دور فعّال في التأثير على مجريات العملية الانتخابية.

3. إن احترام تعليمات رئيس اللجنة الانتخابية والعاملين بها أمر ضروري لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

4. إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل في إطار قانوني واضح يُحدد حقوق وواجبات جميع أطراف العملية الانتخابية.

5. إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة وتنظيم العملية الانتخابية.

6. إن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة دستورية مستقلة، لا تتبع أي جهة أخرى في الدولة، مما يضمن حيادها واستقلالية قراراتها.

7. إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات، وتحديد مواعيدها، ووضع الجدول الإجرائي والزمني، وهي وحدها المختصة بإعلان النتائج.

8. إنه يجب التأكد من صحة أي معلومة من خلال القنوات الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات وموقعها الإلكتروني:

**[www.elections.eg](http://www.elections.eg)**

9. إن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت مدونة سلوك ملزمة لجميع أطراف العملية الانتخابية، تُحدد حقوق وواجبات كل طرف، والجزاءات المترتبة على المخالفات.

10. إن التصويت سري، ولا يحق لأي شخص السؤال عن اختيارك، كما لا يجوز لك الاستفسار عن اختيارات الآخرين.

11. إنه يُحظر تمامًا ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية داخل مقار اللجان، ولا يُسمح بإدخال أو عرض أي مواد دعائية لأي مرشح داخل اللجنة.

12. إن تصوير ورقة الانتخاب داخل اللجنة أمر غير مسموح به، كما يُمنع التصويت أكثر من مرة – حيث يُعد ذلك جريمة – ويجب الإدلاء بالصوت باستخدام ورقة الاقتراع التي يُسلمها رئيس اللجنة فقط.

13. إنه لا يجوز استخدام قلم رصاص في التصويت، أو كتابة الاسم على ورقة الانتخاب، أو تعليق الصوت على شرط، لأن كل ذلك يؤدي إلى بطلان التصويت، كما يُبطله اختيار عدد يزيد أو يقل عن المطلوب انتخابه.

14. إن الهيئة الوطنية للانتخابات أتاحت موقعًا إلكترونيًا لنشر جميع قراراتها وبياناتها الرسمية، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية لتسهيل وصول جميع فئات المجتمع إلى المعلومات اللازمة عن الانتخابات.

15. إن الهيئة تُرحب بمنظمات المجتمع المدني لمتابعة مجريات العملية الانتخابية وإعداد تقارير بشأنها، على أن تُقدم هذه التقارير للهيئة بعد انتهاء الانتخابات لضمان مصداقيتها ونزاهتها.

16. إن الهيئة تُرَحب بمختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية لتغطية إجراءات العملية الانتخابية وبثها دون أي تدخل في مجريات سيرها.

17. إن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بالإدلاء بالتصريحات والبيانات المتعلقة بالانتخابات، وتقوم بعقد مؤتمرات دورية لإصدارها.

18. إن لجان الوافدين تُنشأ فقط في انتخابات رئاسة الجمهورية والاستفتاءات الدستورية، ولا يتم إنشاؤها في انتخابات المجالس النيابية. كما أن الحبر الفسفوري لا يُستخدم في انتخابات المجالس النيابية.

19. إن الهيئة تُدير غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة خلال أيام الاقتراع، ومزودة بخطوط هاتفية لاستقبال البلاغات والشكاوى من جميع أطراف العملية الانتخابية، والرد على الاستفسارات، ومتابعة سير العملية في الداخل والخارج.

موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يومي 1 -2 أغسطس القادم في الخارج، بينما يصوت المصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس.

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