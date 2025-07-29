فيلم ريستارت 2025، يقترب من تحقيق إيرادات 95 مليون جنيه

فيلم ريستارت 2025، الذى يقوم ببطولته النجمان تامر حسنى وهنا الزاهد حقق منذ بداية عرضه ما يقرب من 95 مليون جنيه.

وكانت قد أعلنت منصة yango play عرض فيلم بداية من الجمعة الماضية 25 يوليو، وذلك بالتزامن مع استمرار عرضه في السينمات، حيث طُرح الفيلم في دور العرض يوم 29 مايو الماضى.



قصة فيلم ريستارت

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي كوميدي، حول فني صيانة هواتف، يطمح للزواج من فتاة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضيق الحال يقف عائقا أمامهما، فيقرران التعاون مع عائلتهما لخوض مغامرة نحو الشهرة عبر الإنترنت.

أبطال فيلم ريستارت

و"ريستارت" بطولة: تامر حسني، هنا الزاهد، ميمي جمال، باسم سمرة، محمد ثروت، وعصام السقا، ومن إخراج سارة وفيق.

شاهد، كيف توقع تامر حسني حريق سنترال رمسيس وانقطاع الإنترنت في مصر

حريق سنترال رمسيس، علق الفنان تامر حسني على انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل واسع في مصر، فضلًا عن الإرباكات التي حصلت بهذا الخصوص جراء حريق اندلع في مبنى سنترال رمسيس بالقاهرة.



وشارك نجم الجيل عبر حسابه على منصة "إكس" مقطعًا من فيلمه "ريستارت" يتناول انقطاع الإنترنت تمامًا وانعكاس ذلك على حياة الناس اليومية.

وقال: فيلم ريستارت بيتحقق مفيش نت مفيش مكالمات، مفيش بنوك، يعني كان عندي حق لما طالبت في الفيلم إن لازم إحنا كبلاد وكشعوب نعرف نتصرف لو النت قطع، ونبقى مأمنين نفسنا وأولادنا وأهالينا والناس التعبانين في المستشفيات، لأن الموضوع خطير فعلًا، لأن بجد حرفيًّا بقت حياتنا ومصالحنا متعلقة بشكل كلي على الإنترنت".

ووجه تامر حسني من خلال تدوينته رسالة دعم أيضًا قال فيها: ربنا يستر على سنترال رمسيس وموظفينه وعماله وأهالي المنطقة المجاورة.

انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت جزئيًّا في مصر، وتأثرت الخدمات المصرفية إثر الحريق الذي اندلع في مبنى "سنترال رمسيس" بالقاهرة الاثنين 7 يوليو 2025.

وقال بيان صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر: إن الحريق الذي حدث في إحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس للشركة المصرية للاتصالات أدى إلى تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات.

وأكد البيان أن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الفنية للشركة المصرية للاتصالات قامت بالجهود اللازمة للسيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وأن العمل جارٍ على استعادة الخدمة تدريجيًّا خلال الساعات القليلة القادمة، وحصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من هذا الحريق.

ولفت البيان إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة، وتعويض العملاء المتأثرين كافة من تعطل الخدمة، فيما تتابع جميع الأجهزة المعنية الموقف لضمان حل المشكلة وتلافي تأثيراتها.

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