أيمن بهجت قمر يعلق على دخول فيلم ريستارت قائمة الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما

أعرب السيناريست أيمن بهجت قمر، عن سعادته الكبيرة بـ دخول فيلم ريستارت، بطولة الفنان تامر حسني وهنا الزاهد، قائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

في هذا السياق، كتب أيمن بهجت قمر، عبر حسابه بموقع فيس بوك: “ريستارت يصل لـ 79 مليون ونص ويدخل قائمة أعلى 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية من حيث الإيرادات، الحمد لله النجاح ده بفضل ربنا وتعبنا كلنا وأولنا تامر حسني وفريق العمل كله، ودي أقل هدية لأختنا المخرجة سارة وفيق ويارب النجاح ده يخفف من عليها صدمتها في رحيل والدتها.. ألف مبروك ربنا كبير ودايمًا بيبيض وشي.. ولسه”.

ويعرض حاليًا فيلم ريستارت، في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، إذ يجسد خلاله شخصية مهندس، فيما تظهر هنا الزاهد بدور فتاة شعبية من شبرا تعيش قصة حب مع تامر، وتلعب دور تيك توكر، ويتناول تامر حسني ضمن العمل مشاكل وخطورة السوشيال ميديا، إذ يحذر الجمهور من مخاطر هذا العالم الخفي، عارضًا أضرار إدمان السوشيال ميديا على الأشخاص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.