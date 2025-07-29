وكيل تموين الإسكندرية يقود حملات مكبرة على السلاسل التجارية والأسواق العمومية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

حيث قام اليوم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى، بحملات تموينية على القطاعات التجارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الله عثمان مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية و أحمد على رئيس رقابة تموين وسط و أمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب وأحمد شكرى والأستاذ محمود راشد والأستاذ أحمد سعد مفتشي الإدارة.

حيث تم التفتيش على عدة فروع لسلاسل تجارية شهيرة تم خلالها التفتيش على صلاحيات المواد الغذائية المعروضة وكذلك الإعلان عن الأسعار والشهادات الصحية للعاملين بهذه السلاسل وفواتير الشراء وكذلك التفتيش على الثلاجات الخاصة باللحوم والأجبان.

حيث تم التفتيش التموينى على السلع الغذائية المختلفة بالأسواق من الخضر والفواكه والأسماك واللحوم والدواجن والبيض والبقالة الجافة وغيرها والتأكد من اعلان الأسعار على كافة السلع وتحرير محاضر للمخالفين.

قطاع المخابز البلدية المدعمة

تم التفتيش على مراحل انتاج الخبز المختلفة وجرد الدقيق الموجود داخل المخابز وتم تحرير عدد من المحاضر للعديد من المخالفات

قطاع محلات بيع زيوت السيارات

حيث تم الاطلاع على التراخبص اللازمة لهذه المحلات والتفتيش على فواتير الشراء والافراج الجمركى وتواريخ الانتاج وتواريخ الصلاحية

و قد تم تحرير المحاضر التالية

تحرير محضر حيازة زيوت سيارات منتهية الصلاحية وتم التحفظ على عدد ١٢ جركن زيوت سيارات

تحرير محضر تجميع عدد ١٠ شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم بأحد المخابز البلدية

تحرير محضر تصرف فى عدد ١٢٣ شيكارة دقيق مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم

تحرير محضر تصرف فى عدد ٨٦ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم

تحرير عدد ١٥ محضر انتاج خبز ناقص الوزن

تحرير عدد ٦ محاضر عدم الاعلان عن أسعار السلع بالأسواق

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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