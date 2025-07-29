سرايا القدس تعلن تفجير آلية للاحتلال والسيطرة على مسيرة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن مقاتليها فجروا آلية عسكرية صهيونية شرق حي التفاح بمدينة غزة واستولوا على مسيرة لدى تنفيذها مهام استخبارية.

وبالأمس الاثنين، ذكرت مواقع إسرائيلية، أن 6 جنود أصيبوا في حدث أمني بقطاع غزة، مشيرة إلى أن حالة أحد الجنود حرجة.

مواقع إسرائيلية حدث أمني خطير بقطاع غزة

وقالت المواقع الإسرائيلية، إنه تم إخلاء المصابين بالمروحيات من مكان الحادث إلى مستشفى شعاري تسيدك الإسرائيلي.

وبثت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد تظهر لحظة إلقاء أحد مقاتليها عبوة العمل الفدائي داخل قمرة قيادة ناقلة جند إسرائيلية خلال كمين مركب شرق خان يونس.

ويوم الأحد، نشرت منصات إعلامية إسرائيلية تفاصيل الكمين الذي نصبته المقاومة لجنود الاحتلال الإسرائيلي قصاصي الأثر في جنوب قطاع غزة.

تفاصيل كمين خان يونس

وقالت المواقع الإسرائيلية، إن مقاتلي حماس نصبوا طعما قاتلا للجنود قصاصي الأثر في مدينة خان يونس، حيث دخلوا المنطقة لإنقاذ عميل، تبين لاحقا أنه عميل مزدوج وأن المقاومة قد جندته.

وأضافت: ‏كان مقاتلو حماس ينتظرون الجنود قرب نفق، وفجروا عبوة ناسفة، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود.

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