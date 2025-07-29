الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسعود شومان عن الفوز بجائزة التفوق للآداب: تتويج لسنوات من العمل والعطاء

الدكتور مسعود شومان،
الدكتور مسعود شومان، فيتو

أعرب الشاعر والباحث الدكتور مسعود شومان عن سعادته البالغة بتتويجه بجائزة التفوق في الآداب، معتبرًا إياها ثمرة لجهد سنوات طويلة من العمل الدؤوب في مجالات متعددة. 

أكد شومان في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن هذه الجائزة تمثل تتويجًا لمسيرة حافلة بالكتابة الشعرية، والتأليف المسرحي، والبحث المتعمق في المناطق الحدودية.

وفي حديثه عن الجائزة، قال شومان: "أنا سعيد جدًا بهذا التتويج الذي أعتبره تتويجًا لمجهود وتعب سنوات من الكتابة الشعرية وكتابة المسرح، ومن البحث في المناطق الحدودية" مضيفًا: "سعيد بأن الجهات المعنية التفتت إلى ما قدمته."

وأشار شومان إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها اسمه إلى القائمة القصيرة للجائزة، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها التصويت لصالحه، وعلق على ذلك بقوله: "هذه المرة، من الجيد أنهم اقتنعوا بما قدمته، والواحد يشعر أن هذا تتويج، تلقيت الجائزة بالرضا لأنها تؤكد أن مسيرتي تستحق التكريم، والحمد لله."

أوضح شومان أن الجائزة تُمنح عن مجمل الأعمال والمسيرة الأدبية والبحثية، مؤكدً أن الفترة الماضية شهدت إصدار العديد من أعماله، كان آخرها الاحتفال بإطلاق النسخة الرقمية لـ "الموسوعة المصرية لاغنيات الطفل الشعبية"، والتي صدرت مؤخرًا، كما نوه إلى تركيزه على الأبحاث الميدانية في المناطق الحدودية، والتي صدرت نتائجها في أعمال مختلفة.

وأكد شومان أن تضافر جهوده في الشعر والبحث والكتابة المسرحية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة المؤسسية، قد ساهم بشكل كبير في حصوله على هذه الجائزة المرموقة، واختتم حديثه قائلًا: "أعتقد أن تضافر الشعر مع البحث وكتابة المسرح ربما كان دافعًا لكي انال هذه الجائزة."

جائزة الدولة للتفوق 2025

كشف المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق 2025، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد اليوم للتصويت على جوائز الدولة 2025، بمقر المجلس بالأوبرا.  

الفائزون بجائزة الدولة للتفوق 2025

وقد أسفرت نتائج التصويت هذا العام عن فوز كل من الفنانة نازلي مدكور، واسم الراحلة الدكتورة مشيرة عيسى بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون.

كما فاز في مجال الآداب كل من الشاعر مسعود شومان، والدكتور خالد أبو الليل.

بينما ذهبت جائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية إلى كل من الدكتور سامح فوزي، والدكتور عطية الطنطاوي، والدكتورة نهلة إمام.

جائزة الدولة للتفوق 

وتمنح جائزة الدولة للتفوق كالتالي: 

جائزتان للفنون، جائزتان للآداب، ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية، ومنحت الجائزة لأول مرة عام 1999.

قيمة جائزة الدولة للتفوق 

وتشمل قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100 ألف جنيه، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مسعود شومان جائزة الدولة للتفوق 2025 الفائزون بجائزة الدولة للتفوق 2025 مسعود شومان الشاعر مسعود شومان

مواد متعلقة

جائزة الدولة للتفوق 2025، فوز اسم مشيرة عيسى ونازلي مدكور للفنون وشومان وأبو الليل للآداب

الأكثر قراءة

بعد انتشار مقاطع فيضانات إثيوبيا، باحث يكشف حقيقة فتح بوابات سد النهضة ووصول المياه لمصر

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

قبل انعقاد لجنة التسعير التلقائي، تعرف على أسعار البنزين بعد رفع الدعم

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

مصدر يكشف تفاصيل اصطدام قطار الإسكندرية بنهاية رصيف 1 في محطة مصر

حذر من دعوات جر البلد لحرب عسكرية، توفيق عكاشة: البعض يرغب في إسقاط مصر

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

خدمات

المزيد

انخفاض الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

جنيهان انخفاضا في سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الأسترلينى أمام الجنيه، سجل 65.55 جنيه بالمركزى المصرى

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجوائز الدولة للتفوق لعام 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فقه المرأة، ما حكم صلاة المرأة عند زيادة مدة الحيض عن عادتها الشهرية؟

حكم الزواج في شهر صفر وفضائله

هل يجوز تمثيل الآيات القرآنية بصور توضيحية بغرض تسهيل فهمها؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads