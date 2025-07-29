مسعود شومان عن الفوز بجائزة التفوق للآداب: تتويج لسنوات من العمل والعطاء

أعرب الشاعر والباحث الدكتور مسعود شومان عن سعادته البالغة بتتويجه بجائزة التفوق في الآداب، معتبرًا إياها ثمرة لجهد سنوات طويلة من العمل الدؤوب في مجالات متعددة.

أكد شومان في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن هذه الجائزة تمثل تتويجًا لمسيرة حافلة بالكتابة الشعرية، والتأليف المسرحي، والبحث المتعمق في المناطق الحدودية.

وفي حديثه عن الجائزة، قال شومان: "أنا سعيد جدًا بهذا التتويج الذي أعتبره تتويجًا لمجهود وتعب سنوات من الكتابة الشعرية وكتابة المسرح، ومن البحث في المناطق الحدودية" مضيفًا: "سعيد بأن الجهات المعنية التفتت إلى ما قدمته."

وأشار شومان إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يصل فيها اسمه إلى القائمة القصيرة للجائزة، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها التصويت لصالحه، وعلق على ذلك بقوله: "هذه المرة، من الجيد أنهم اقتنعوا بما قدمته، والواحد يشعر أن هذا تتويج، تلقيت الجائزة بالرضا لأنها تؤكد أن مسيرتي تستحق التكريم، والحمد لله."

أوضح شومان أن الجائزة تُمنح عن مجمل الأعمال والمسيرة الأدبية والبحثية، مؤكدً أن الفترة الماضية شهدت إصدار العديد من أعماله، كان آخرها الاحتفال بإطلاق النسخة الرقمية لـ "الموسوعة المصرية لاغنيات الطفل الشعبية"، والتي صدرت مؤخرًا، كما نوه إلى تركيزه على الأبحاث الميدانية في المناطق الحدودية، والتي صدرت نتائجها في أعمال مختلفة.

وأكد شومان أن تضافر جهوده في الشعر والبحث والكتابة المسرحية، بالإضافة إلى البرامج والأنشطة المؤسسية، قد ساهم بشكل كبير في حصوله على هذه الجائزة المرموقة، واختتم حديثه قائلًا: "أعتقد أن تضافر الشعر مع البحث وكتابة المسرح ربما كان دافعًا لكي انال هذه الجائزة."

جائزة الدولة للتفوق 2025

كشف المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق 2025، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد اليوم للتصويت على جوائز الدولة 2025، بمقر المجلس بالأوبرا.

الفائزون بجائزة الدولة للتفوق 2025

وقد أسفرت نتائج التصويت هذا العام عن فوز كل من الفنانة نازلي مدكور، واسم الراحلة الدكتورة مشيرة عيسى بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون.

كما فاز في مجال الآداب كل من الشاعر مسعود شومان، والدكتور خالد أبو الليل.

بينما ذهبت جائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية إلى كل من الدكتور سامح فوزي، والدكتور عطية الطنطاوي، والدكتورة نهلة إمام.

جائزة الدولة للتفوق

وتمنح جائزة الدولة للتفوق كالتالي:

جائزتان للفنون، جائزتان للآداب، ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية، ومنحت الجائزة لأول مرة عام 1999.

قيمة جائزة الدولة للتفوق

وتشمل قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100 ألف جنيه، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

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