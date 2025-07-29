جائزة الدولة للتفوق 2025، فوز اسم مشيرة عيسى ونازلي مدكور للفنون وشومان وأبو الليل للآداب

كشف المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، أسماء الفائزين بجائزة الدولة للتفوق 2025، وذلك بعد الاجتماع الذي عقد اليوم للتصويت على جوائز الدولة 2025، بمقر المجلس بالأوبرا.

الفائزون بجائزة الدولة للتفوق 2025

وقد أسفرت نتائج التصويت هذا العام عن فوز كل من: الفنانة نازلي مدكور، واسم الراحلة الدكتورة مشيرة عيسى بجائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون.

كما فاز في مجال الآداب كل من: الشاعر مسعود شومان، والدكتور خالد أبو الليل.

بينما ذهبت جائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية إلى كل من: الدكتور سامح فوزي، والدكتور عطية الطنطاوي، والدكتورة نهلة إمام.

جائزة الدولة للتفوق

وتمنح جائزة الدولة للتفوق كالتالي:

جائزتان للفنون، جائزتان للآداب، ثلاث جوائز للعلوم الاجتماعية، ومنحت الجائزة لأول مرة عام 1999.

قيمة جائزة الدولة للتفوق

وتشمل قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 100 ألف جنيه، وميدالية فضية ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد في ذات الفرع أكثر من مرة واحدة.

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