الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

ضبط عاطل ادعى الإصابة لتحصيل أموال من قائدي السيارات بالإسكندرية

ضبط عاطل ادعى الإصابة
ضبط عاطل ادعى الإصابة لتحصيل أموال من قائدي السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام أحد الأشخاص بالتوقف أمام السيارات ومنعها من المرور، مدعيًا تعرضه للاصطدام والإصابة، وقيامه بتحطيم مرآة إحدى السيارات بعد رفض قائدها التوقف، وذلك بالإسكندرية.

 

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في المقطع، وتبين أنه (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الإسكندرية)، وبتقنين الإجراءات تبين ارتكابه الواقعة عمدًا، وإحداث إصابة بنفسه في محاولة للاحتيال على قائدي السيارات وترهيبهم بدعوى إصابته، للحصول على مبالغ مالية منهم.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 

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