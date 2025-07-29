ضبط 750 كيلو مخدرات، نص أمر إحالة سارة خليفة و27 آخرين للجنايات

حصل موقع فيتو على نص أمر إحالة النيابة العامة المذيعة سارة خليفة حمادة و27 متهما آخرين إلى محكمة الجنايات لتشكيلهم عصابة إجرامية لجلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار.



وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة سارة خليفة كونت بالاشتراك مع 27 آخرين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.



وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين أقدموا على تأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.



وأشار أمر الاحالة إلى ان المتهمين توزعت أدوارهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.



ولفت أمر الإحالة إلى أن إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، بلغ أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.

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