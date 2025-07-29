الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

"ما ينوب المخلص إلا طعنة غادرة"، المشدد 10 سنوات لعاطل قتل شابا بالشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل قتل شابا بدائرة قسم شرطة الشرابية بالسجن المشدد 10 سنوات. 

وقال المتهم إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، مضيفا “المجني عليه شاب مشهود له بالطيبة والأخلاق الحميدة ولم تكن بيننا أي ضغينة، ويوم الواقعة كان أول يوم عيد الفطر المبارك، حيث نشبت بيني وبين آخر مشاجرة أسفل منزل المجني عليه، وعندما احتدمت المشاجرة أطلقت أعيرة نارية في الهواء، وفوجئت بالمجني عليه يتدخل لإنهاء المشاجرة، ويطلب مني عدم إطلاق نار، خشية أن يصاب أحد بمكروه خاصة أن الشارع مليء بالسكان والمارة”.

وأوضح المتهم: “المجني عليه دفعني لمنعي من إطلاق النار، فقمت بتهديده بسلاح أبيض كنت ممسكا به إلا أنني أصبته في عنقه فسقط غارقا في دمائه”.

كانت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة الشرابية وسقوط قتيل.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص، تبين مقتل شاب يبلغ من العمر 19 سنة على يد عاطل، بعد تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع أحد الأشخاص بالشارع، وتدخل المجني عليه للفض بينهما فأصابته طعنة بسلاح المتهم. 
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة الشرابية مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة ا

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