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حوادث

اليوم، محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب تدخل لفض مشاجرة بالشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عاطل متهم بقتل شاب بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وقال المتهم إنه لم يكن يقصد قتل المجني عليه، مضيفا “المجني عليه شاب مشهود له بالطيبة والأخلاق الحميدة ولم تكن بيننا أي ضغينة، ويوم الواقعة كان أول يوم عيد الفطر المبارك، حيث نشبت بيني وبين آخر مشاجرة أسفل منزل المجني عليه، وعندما احتدمت المشاجرة أطلقت أعيرة نارية في الهواء، وفوجئت بالمجني عليه يتدخل لإنهاء المشاجرة، ويطلب مني عدم إطلاق نار، خشية أن يصب أحد بمكروه خاصة أن الشارع مليء بالسكان والمارة”.

وأوضح المتهم: “المجني عليه دفعني لمنعي من إطلاق النار، فقمت بتهديده بسلاح أبيض كنت ممسكا به إلا أنني أصبته في عنقه فسقط غارقا في دمائه”.


كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة قسم شرطة الشرابية وسقوط قتيل.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والفحص، تبين مقتل شاب يبلغ من العمر 19 سنة على يد عاطل، بعد تلقيه طعنة من سلاح أبيض.

وأضافت التحريات أن المتهم كان يتشاجر مع أحد الأشخاص بالشارع، وتدخل المجني عليه للفض بينهما فأصابته طعنة بسلاح المتهم. 
تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة الشرابية قسم شرطة الشرابية

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