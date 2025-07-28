سيارة Citro�n Ami Buggy الكهربائية لأول مرة في السوق المصري

تم طرح السيارة Citroën Ami Buggy الكهربائية لأول مرة في السوق المصري، ويهدف ذلك لتعزيز حلول التنقل الحضري المستدامة وتقديم تجربة قيادة عصرية تلائم احتياجات الشباب والمستخدمين المهتمين بالبيئة.



وتُعد Citroën Ami Buggy من فئة المركبات الكهربائية الصغيرة جدًا (L6e)، وتتميز بتصميمها المفتوح، وأبوابها القابلة للإزالة، وسقفها القابل للفتح، ما يجعلها مثالية للتنقل في الأجواء المشمسة والمناخات الهادئة.



وتتوفر السيارة بمقعدين، وتعمل بمحرك كهربائي بقوة 6 كيلوواط (ما يعادل 8 حصان) مع عزم دوران يبلغ 40 نيوتن.متر، وتبلغ سرعتها القصوى 45 كم/س، فيما يصل مداها إلى نحو 75 كم للشحنة الكاملة، بفضل بطاريتها من نوع ليثيوم-أيون بسعة 5.4 كيلوواط/ساعة، التي تُشحن بالكامل خلال نحو 4 ساعات. وتزن السيارة 470 كجم (بما في ذلك البطارية)، وتأتي بإطارات قياس 155/65 R14، ويبلغ سعرها الرسمي 585,000 جنيه مصري.



وتتميز Citroën Ami Buggy بمصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، ما يعزز من مستوى الأمان والرؤية أثناء القيادة، في حين يعكس تصميمها الجريء والمميز شخصية شبابية مفعمة بالحيوية وروح المغامرة.



تستهدف فئة الشباب والمستخدمين الباحثين عن وسيلة تنقل عصرية وصديقة للبيئة، خصوصًا في المناطق الحضرية والمجتمعات السياحية المغلقة، مثل المدن الساحلية والمنتجعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.