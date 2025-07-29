اعتماد نتائج جوائز الدولة التشجيعية لعام 2025

اعتمد المجلس الأعلى للثقافة، بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي، نتائج جوائز الدولة التشجيعية لعام 2025، والتي تُمنح سنويًا للمبدعين والباحثين في عدد من المجالات، تقديرًا لإسهاماتهم المتميزة ودعمًا لمسيرتهم الإبداعية.

وقد بلغ إجمالي عدد الجوائز هذا العام 32 جائزة موزعة على أربعة مجالات رئيسية هي: الفنون، والآداب، والعلوم الاجتماعية، والعلوم القانونية والاقتصادية.

جوائز الدولة التشجيعية 2025

في مجال الفنون، تم تخصيص 8 جوائز، فاز منها 6 متقدمين، فيما حُجبت جائزتان. وفاز في فرع عزف البيانو العازفة نغماية صفوت عن أدائها المتميز لعمل Concerto No. 2 for Piano and Orchestra, Op. 102 by Shostakovich بالتعاون مع أوركسترا القاهرة السيمفوني.

وفي فرع سيناريو الفيلم الروائي فاز الفنان محمود زين عن سيناريو فيلم “ولا عزاء للسيدات”، بينما حصلت الفنانة هايدي فوزي على جائزة رسم كتاب لطفل ما قبل المدرسة عن رسوم قصة “تعقل.. يا مرح”.

وفازت الفنانة نهاد السيد بجائزة السينوغرافيا المسرحية عن تصميم ديكور وملابس مسرحية “شتات”، وفاز المعماري مصطفى سالم في فرع الوسائط الرقمية حول العمارة عن حلقات توعوية توثق أهمية الحفاظ على التراث، بينما حصد الدكتور إسلام الريحاني جائزة التصوير (Painting) عن عمله الفني “موسيقى الجسد”. وتم حجب جائزتي “تطبيق التسويق الإلكتروني للحرف اليدوية”، و”التعبير الفني بنسيج الألياف (Fiber Art)”.

وفي مجال الآداب، تم منح الجوائز الثماني المقررة. فازت الكاتبة دعاء جمال البادي بجائزة الرواية التاريخية والتراثية عن روايتها “غربان لا تأكل الموتى”، بينما فاز أحمد ياسر فتحي بجائزة المجموعة القصصية عن “مدينة شديدة الوحدة”.

وحصل محمد رفاعي على جائزة ديوان شعر الفصحى عن “بكاء عملة معدنية”، فيما فاز إبراهيم أبو سمرة بجائزة ديوان شعر العامية عن “بالتة شعر”. وفي فرع الحوسبة اللغوية، نالت مروة مصطفى أمين الجائزة عن دراستها “وظائف المعجم الإلكتروني” التي تناولت معجمي “دليل المعاني” و”الرياض”.

أما جائزة الدراسة النقدية في السرد فذهبت إلى علي قطب عن كتابه “الغناء والطرب في أدب نجيب محفوظ”. وفازت سوسنة سيد محمد بجائزة الترجمة من التركية إلى العربية عن ترجمة رواية “امرأة غريبة – ليلى أربيل”، أما جائزة الترجمة من العربية إلى اللغات الآسيوية/الإفريقية فقد منحت مناصفة إلى دينا محمد بيومي عن دراسة بعنوان Suspense and Horror Between China and Egypt: A Comparative Study of the Village Apartment Legend by Cai Jun and The Legend of the Naddaha by Ahmed Khaled Tawfik، ومحمد عبد الرحمن فراج عن كتاب “المختصر الشافي في الإيمان الكافي”.

وفي مجال العلوم الاجتماعية، توزعت الجوائز على باحثين قدّموا إسهامات متنوعة. ففي فرع التاريخ والآثار وحفظ التراث، فاز كل من د. أحمد معروف عن كتاب “سور له أبواب: الحدود السياسية في التراث التاريخي الإسلامي”، ود. شريف إمام عن كتاب “سعد زغلول في مرآة جرامشي: قراءة جديدة لحركة الجماهير عام 1919”، وذلك مناصفة. وفي فرع الجغرافيا والبيئة، فازت د. شيماء محمد وهبة عن بحث بعنوان A consumption-based approach to trace the effects of income inequality on water pollution responsibility in Egypt.

وفازت إيريني سمير حكيم بجائزة فرع الفلسفة والأنثروبولوجيا عن كتاب “أقنعة الختان المختلفة”، بينما نال د. محمد عبد الخالق جائزة العلوم التربوية عن بحث “أبعاد التربية الدولية في المدرسة الرواقية”.

وفي فرع الإعلام، فاز فريق طلابي عن فيلم “حي فلسطين”، وضم الفريق: رماج محمد عثمان، غريب رضا إبراهيم، فرح محمد عبد الكريم، فرح محمد فتحي، فرحة جمال عبد الجليل، ماريا عاطف وليم، والمخرجة مارتينا وجدي. وفي فرع العلوم الإدارية، فاز د. إسلام عبد الباري عن كتاب Decoding buy now, pay later in Egypt. أما في فرع الوثائق والنشر، فحصلت د. آلاء جعفر الصادق على الجائزة عن بحثها حول جاهزية الدوريات المحلية للإدراج في المؤشرات العالمية. وفي فرع الثقافة الرقمية، فاز د. أحمد مجدي عن بحث “كيف غيّر الذكاء الاصطناعي صناعة السينما؟ من مرحلة ما قبل الإنتاج إلى العرض”.

أما في مجال العلوم القانونية والاقتصادية، فقد تم منح 6 جوائز، وحُجبت جائزتان. فازت د. جيهان عبد السلام محمود بجائزة فرع التضخم في الاقتصاد المصري عن دراسة بعنوان “مشكلة التضخم في مصر: سياسات المواجهة في ظل الأزمات العالمية”، بينما نال د. أحمد محمد عكاشة جائزة فرع التغيرات المناخية عن كتاب “التغيرات المناخية وأثرها في استدامة الأنشطة الاقتصادية”. وفي فرع تأثير الحرب الروسية – الأوكرانية على العلاقات الدولية، فاز كل من د. رغدة البهي، د. عدنان موسى، وأ. محمود قاسم عن كتاب “الحرب الروسية – الأوكرانية.. عودة الصراعات الكبرى بين القوى الدولية”.

كما فاز أحمد عبد الفتاح عسكر بجائزة فرع التغيرات الجيوسياسية بدراسته “حدود ومستقبل التحولات الاستراتيجية في القرن الإفريقي 2020–2024”، بينما حصل د. محمد مصباح الناجي على جائزة فرع الحق في الخصوصية بدراسته “الضمانات الدستورية لحماية الخصوصية الجينية”، وفاز د. محمود حسين أبو سيف بجائزة إدارة التنوع الثقافي عن بحث “مبدأ عدم الإعادة القسرية: دراسة تطبيقية في ضوء أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. في المقابل، تم حجب جائزتي فرعي “حماية البيانات الشخصية في إطار القانون السيبراني”، و”كسب الجنسية بطريق الاستثمار”.

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