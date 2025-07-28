جوائز الدولة 2025، قائمة المرشحين لـ"التقديرية" وقيمتها

جوائز الدولة 2025، تعلن وزارة الثقافة غدا الثلاثاء، عن الفائزين بجوائز الدولة التقديرية لعام 2025، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث من المقرر أن يجتمع المجلس بحضور رئيسه الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، للتصويت على الجوائز.

جائزة الدولة التقديرية 2025

وجاءت قائمة المرشحين للفوز بجائزة الدولة التقديرية لعام 2025 كالتالي:

مجال الفنون

ضمت القائمة: المصور السينمائي سمير فرج، والمخرج المسرحي شاكر عبد اللطيف، والفنان التشكيلي عبد الوهاب عبد المحسن، والفنان التشكيلي عوض الشيمي، والفنان التشكيلي مجدي عبد العزيز، والمهندس المعماري محمد سامح.

مجال الآداب

وجاءت الأسماء على النحو التالي: الشاعر أحمد الشهاوي، والدكتور خيري دومة، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والكاتبة فاطمة المعدول، والشاعر ماجد يوسف، والروائي مصطفى نصر.

مجال العلوم الاجتماعية

تضم القائمة: الدكتور إبراهيم العناني، والدكتور أمين لطفي، والدكتور أنس جعفر، والدكتور عاطف منصور، والدكتور محمد الخزامي، والدكتور محمد سامح عمرو، والدكتورة منى حجاج، والدكتورة نيفين مسعد.

قيمة جائزة الدولة التقديرية

وتبلغ قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التقديرية 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها أو منحها لشخص واحد أكثر من مرة واحدة.

فيما يبلغ عدد جوائز الدولة التقديرية المخصصة عشرة جـوائز تمنح كالتالي:

ثـلاثة في مجال الفنون – ثــلاثة في مجال الآداب – أربعة في مجال للعـلوم الاجتماعية.

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