يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات هاتف هواوي Huawei P70 Pro وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف هواوي.

مواصفات هاتف هواوي

يأتي هاتف هواوي Huawei Pura 70 Pro بوزن 220 جرام وأبعاد 162.6×75.1×8.4 مم.

وشاشة بقياس 6.8 بوصة من نوع OLED، الشاشة تأتي بدقة +FHD وتدعم تقنية معدل تحديث الشاشة الديناميكي LTPO ويدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز بتقنية LTPO، التي تعمل على تغيير معدل تحديث الشاشة بشكل تلقائي من 1 الى 120 هرتز حسب الحاجة لتقليل من استهلاك الطاقة.

يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء.

بالنسبة للمعالج فهو معالج Kirin 9010، ثماني النواة كما أن الهاتف يدعم الشحن السريع للبطارية بقوة 88 واط وتدعم الشحن العكسي بقدرة 18 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي 80 وات كما أن الهاتف يأتي مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، مقاومة الماء تصل الى عمق 1.5 متر ولمدة 30 دقيقة تحت الماء.

أما الكاميرات فيأتي الهاتف بعدسة التقريب تأتي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.1 بها مثبت بصري تدعم التقريب حتى 3.5X، مع عدسة 12.5 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 للتصوير بزاوية واسعة.

الهاتف يدعم مستشعر IR Blaster مع دعم المراسلات عبر القمر الصناعي كما يأتي ببطارية بسعة 5050 مللي أمبير.

سعر هاتف هواوي

يبلغ سعر هاتف هواوي Huawei P 70 Pro للنسخة الـ256 جيجا مع 12 جيجا رام 900 دولار، ونسخة 1 تيرا مع 12 جيجا رام 1100 دولار.

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