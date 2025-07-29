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تنسيق الجامعات 2025، موقف طلاب الثانوية العامة من الترشيح مرة أخرى بعد إعلان النتيجة

تنسيق الجامعات 2025،
تنسيق الجامعات 2025، فيتو
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بدأ موقع تنسيق الجامعات والمعاهد 2025، في تلقي تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة بنظاميها الحديث والقديم، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، والتي تبدأ خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ وحتى يوم السبت الموافق ۲۰۲۵/۸/۲ وفقا للحد الأدنى.

ويتساءل البعض من الطلاب عن إمكانية إعادة ترشيحهم مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق:

هل يحق للطالب إعادة ترشيحه مرة أخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق


• لا يحق له ذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق، وحصوله على بطاقة الترشيح النهائية

 

خطوات تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني 2025

 

وفقا لموقع التنسيق الإلكتروني، فإن هناك مجموعة من الخطوات يجب على الطالب اتباعها لتسجيل رغباته عبر موقع التنسيق الإلكتروني، جاءت كالتالي:

  • يقوم الطالب بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنـــــــــــــا.
  • يقوم الطالب بإدخال الرقم السري ورقم الجلوس الخاص به.
  • يجب على الطالب نقل الرقم التأكيدي في المربع الذي يليه.
  • بالضغط على الخطوة التالية، يتعرف موقع التنسيق على الطالب وتظهر أمامه بياناته الشخصية.
  • يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته الواردة على موقع التنسيق.
  • في حالة ورود خطأ بالبيانات يجب على الطالب الاتصال فورا بمكتب التنسيق الرئيسي أو إحدى فروعه بالجامعات، أو الاتصال على الخط الساخن 19468.
  • المجموع الكلي سيظهر أمام الطالب، ويتضمن المجموع الأصلي+ الحافز الرياضي إن وجد
    الطالب المعفى من اللغة الثانية يحسب له مجموع اعتباري المجموع الكلي× 410.
  • بعدها ستظهر لك شاشة اختيار الرغبات، وهي تحتوي على 75 خانة لاختيار الرغبات
    قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه.

 

الحد الأدنى للمرحلة الأولى للتنسيق 2025

وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 لطلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث كالتالي: 

 

أولا: النظام الحديث:

  • الشعبة العلمية: ۲۹۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٩١,٥٦ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية: ۲۸۳,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٨,٤٤% فأكثر
  • الشعبة الأدبية: ۲۳۳,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ۷۲,۸۱% فأكثر

ثانيا: النظام القديم:

  • الشعبة العلمية: ٣٥٠,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ٨٥,٣٧ % فأكثر
  • الشعبة الهندسية: ٣٣٥,٠٠ درجة فأكثر أي بنسبة ۸۱,۷۱ % فأكثر
  • الشعبة الأدبية: ۲۷۰,۰۰ درجة فأكثر أي بنسبة ٦٥,٨٥% فأكثر

 

 

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