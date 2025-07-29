بحضور فيروز، مراسم ثاني أيام عزاء الفنان زياد الرحباني (بث مباشر)

تواصل فيروز، أيقونة الغناء العربي، تلقي العزاء في نجلها الموسيقار زياد الرحباني، لليوم الثاني على التوالي، في كنيسة رقاد السيدة ببلدة المحيدثة في بكفيا بلبنان، حيث تستقبل المحبين والمعزين في أجواء يغلفها الحزن والصمت، وسط حضور فني وشعبي واسع يعكس حجم الفقد الذي خلفه رحيل زياد.

وكان من أبرز الحضور الفنانة اللبنانية إليسا، كما حضر العزاء أيضًا الفنان وليد توفيق، والموسيقار ميشال فاضل، إلى جانب الممثلة والمخرجة والكاتبة اللبنانية بيتي توتل، كما حرص الإعلامي جورج قرداحي على التواجد وتقديم واجب العزاء.

ووصلت الفنانة فيروز إلى كنيسة رقاد السيدة في سيارة نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس مصعب، ورافقها محاميها فوزي مطران ورافقتها أيضًا ابنتها ريما الرحباني التي ساعدتها للدخول إلى صالون الكنيسة للقاء المعزين الذين قدموا لتقديم واجب العزاء في الراحل زياد.

تشييع جثمان الفنان اللبناني زياد الرحباني

وشيع أمس الإثنين جثمان الفنان اللبناني زياد الرحباني، في كنيسة "سيدة الرقاد" بحضور والدته الفنّانة فيروز.

وانطلقت مراسم جنازة زياد من شارع الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث غادر جثمانه مشفى "خوري"، وشق طريقه بين جموع محبيه الذين كانوا يحملون صوره، والورود، والأعلام اللبنانية.

وعلت أصوات الزغاريد، والتصفيق من محبي الفنّان الراحل الذين تجمعوا لوداعه عند مخرج الطوارئ من المستشفى، ونثروا الورود والأرز على السيارة التي أقلّت جثمانه، وشقت طريقها بصعوبة بين الجموع، بينما كانت تقرع أجراس الكنائس، وتسمع أصوات أغانيه عبر مكبّرات الصوت.

وفقد لبنان أحد أبرز أعلامه الثقافية والفنية، بغياب الفنان الكبير زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز والمبدع الراحل عاصي الرحباني، بعد مسيرة استثنائية تركت بصمة لا تمحى في الوجدان اللبناني والعربي.

وفاة زياد الرحباني

وبعد مسيرة فنية، ترك خلالها بصمته العميقة في الموسيقى والمسرح، توفّي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا.

وُلد زياد عاصي الرحباني في بيروت، في الأول من يناير عام 1956، هو الابن البكر للسيدة فيروز والمؤلف الموسيقي والمسرحي والشاعر عاصي الرحباني، ونشأ في بيتٍ موسيقيّ بامتياز، حيث كانت الألحان والنصوص والمسرحيات جزءًا من الحياة اليومية.

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