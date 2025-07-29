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رياضة

عودة بنتايك لتدريبات الزمالك بعد 10 أيام

عودة بنتايك لتدريبات
عودة بنتايك لتدريبات الزمالك

يعود محمود بنتايك، الظهير الأيسر لنادي الزمالك، لتدريبات الفريق بعد عشرة أيام، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته مؤخرًا.

الجهاز الطبي أكد جاهزية اللاعب للعودة تدريجيًّا، بينما يترقب الجهاز الفني عودته لتدعيم الجبهة اليسرى.وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء أمس، عن مواعيد وملاعب مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025 - 2026.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الـ 20 يوم الأحد 1 مارس في تمام الساعة 9:30 مساء على ستاد 30 يونيو.

 

قرعة الدوري المصري الممتاز

وأقيمت قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026،  بحضور هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، وممثلي الفرق المشاركة، ومسؤولي رابطة الأندية واتحاد الكرة.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2025 – 2026، يوم 8 أغسطس المقبل بعد الاتفاق مع اتحاد الكرة وحسام حسن المدير الفني للمنتخب والاجتماع الأخير مع اتحاد الكرة ورؤساء أندية الدوري الممتاز.


وأعلنت رابطة الأندية نهاية مسابقة الدوري في مايو 2026، ليكون هذا الموسم هو الثاني على التوالي الذي تنجح فيه رابطة الأندية المحترفة في إنهاء المسابقة بالتزامن مع مواعيد الدوريات الأوروبية الكبرى.

 

نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق، نظام الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025/ 2026، بمشاركة 21 فريقا، بعد قرار إلغاء الهبوط بالموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، بعد ذلك، سيتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين: 

 

مجموعة التتويج: تتنافس خلالها الأندية على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية

مجموعة الهبوط: تتنافس خلالها الأندية على البقاء فى الدورى

وأعلنت رابطة الأندية أن الموسم الحالي يشهد هبوط 4 أندية في نهاية الموسم بدلا من 3.

 

21 فريقا في الموسم الجديد للدوري الممتاز

وتشهد بطولة الدوري هذا الموسم مشاركة 21 فريقا، وهي:

الأهلي - بيراميدز - الزمالك - المصري البورسعيدي - البنك الأهلي - سيراميكا كليوباترا - فاركو - بتروجيت - حرس الحدود - زد - الجونة - طلائع الجيش - إنبي - الاتحاد السكندري - سموحة - الإسماعيلي - غزل المحلة - مودرن سبورت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

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