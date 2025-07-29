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إنقاذ شاب وانتشال جثمان والدته بعد انهيار سقف منزل قديم بطنطا (فيديو)

إنقاذ شاب وانتشال
إنقاذ شاب وانتشال جثمان والدته بعد انهيار منزل قديم في طنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًا بعد انهيار سقف الدور الثاني لعقار قديم على من بداخله، حيث تم إنقاذ شاب وانتشال جثمان والدته، وسط تحرك عاجل من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وتنفيذ قرار إزالة كامل العقار حفاظًا على الأرواح.

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تلقى مركز السيطرة والطوارئ بديوان عام محافظة الغربية بلاغًا بالواقعة انتقل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية يرافقه اللواء تامر السمري مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا واللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ إلى موقع الحادث بشارع الساحة الشعبية بحي ثان طنطا لمتابعة الموقف على الأرض.

 

العقار المنهار مكون من طابقين (أرضي وأول علوي) ومُقام بنظام الحوائط الحاملة ومونة طينية وأسقف خشبية وهو ما زاد من خطورة الموقف عند الانهيار. 

وعلى الفور تم الدفع بمعدات ثقيلة من حي ثان طنطا والمقاول السنوي إلى جانب سيارات الإسعاف والحماية المدنية مع فرض كردون أمني وفصل جميع المرافق احترازيًا.

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إخراج الابن حيًا من تحت الأنقاض وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الرعاية الطبية فيما جرى العثور على جثمان والدته بعد ساعات من العمل المتواصل وتسليمها إلى الجهات المختصة وفق الإجراءات القانونية.

محافظ الغربية شدد على أن "سلامة المواطن أولوية قصوى" موجّهًا الشكر لفرق الإنقاذ على استجابتهم السريعة وتأكيدًا على استمرار الجهود لحماية المواطنين من مخاطر المباني القديمة تم إصدار قرار "خطر داهم" للعقار فور المعاينة، وبدأت أعمال الإزالة الكاملة حتى سطح الأرض.

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