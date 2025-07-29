الثلاثاء 29 يوليو 2025
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اقتصاد

التمثيل التجاري يبحث مع سفارة الدنمارك سبل تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة  رئيس التمثيل التجاري وهانزاده فريد رئيس القسم التجاري لسفارة الدنمارك بالقاهرة، حيث بحث سبل تعزيز أطر التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والدنمارك، وخلق بيئة تجارية واستثمارية أكثر تسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وتشكيل مجلس أعمال مصري دنماركي في ضوء متابعة ما اسفرت عنه زيارة رئيس الجمهورية الى الدنمارك ديسمبر الماضي.

 اهتمام مصر بتعزيز شراكتها الاقتصادية

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف، اهتمام مصر بتعزيز شراكتها الاقتصادية ضمن توجه الدولة لترفيع العلاقات الى المستوى الاستراتيجي بين مصر والدنمارك، مستعرضًا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال. وأوضح الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية.

 


كما تطرق الاجتماع الى عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، بما في ذلك سرعة الانتهاء من تشكيل مجلس أعمال المصري الدنماركي، وسبل تنمية الاستثمارات الدنماركية الى مصر في شتى المجالات ذات الاولوية، فضلا عن عدد من المجالات الاخرى مثال الخدمات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات، النقل والموانيء الاضافات الخاصة بالمنتجات الغذائية والزراعية، بخلاف القطاعات الاخرى ذات الاولوية لمصر.
 

وأشارت  هانزاده فريد الى اهتمام الدنمارك بتنمية استثماراتها في السوق المصري والتعاون فى العديد من المجالات وخاصة مجال الطاقة الجديدة والمتجددة متمثلة في طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.
هذا وقد تم بحث التنسيق في الاعداد لبعثات تجارية بين البلدين، ومنها بعثة تجارية واستثمارية دنماركية في مجال اضافات المنتجات الغذائية والزراعية، والاعداد لبعثة تجارية مصرية الى الدنمارك مطلع العام المقبل.

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ملفات التعاون الاقتصادي بين التمثيل التجاري المصري والسعودي


وقد حضر الاجتماع كل من  محمد الشريف مساعد رئيس القسم التجاري الدنماركي في القاهرة والمستشار التجاري أحمد نصر نائب مدير ادارة شئون دول الاتحاد الأوروبي والسكرتير الثاني التجاري شاهندا عز العرب بإدارة شئون الترويج للاستثمار والملحق التجاري هبة صلاح بإدارة شئون دول الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجاري.

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