الخميس 17 يوليو 2025
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اقتصاد

ملفات التعاون الاقتصادي بين التمثيل التجاري المصري والسعودي

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز الشريف مع أنور القحطاني

التقى الدكتور عبد العزيز الشريف  رئيس جهاز التمثيل التجاري  مع  أنور القحطاني المستشار التجاري للسفارة السعودية في القاهرة.

 استعرض اللقاء ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.

 

 العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة

 

وأشار د. عبد العزيز الشريف الى ان العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط مصر والمملكة تمثل ركيزة اساسية لتعزيز اطر التعاون الاقتصادي المشترك والنهوض بها لمستويات تحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا الى التطلع إلى أن تكون السعودية الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر.

وأشار أنور القحطاني إلى أن رجال الأعمال السعوديين يعتبرون الاستثمار في مصر استثمارًا مجديًا للغاية، حيث بلغ عدد الشركات السعودية التي تم إدراجها بالسجل التجاري في مصر نحو 8002 شركة، وبالنسبة للقطاع السياحي فقد بلغ عدد وافدي  المملكة العربية السعودية الى مصر نحو مليون و200 ألف زائر لمصر  خلال 2025، حيث بلغ عدد الرحلات الجوية بين البلدين نحو 101 رحلة جوية.

وأشاد بالاستثمارات المصرية في السعودية والتي شهدت ارتفاعًا ملحوظا خلال الأعوام السابقة.

 

وأكد ارتفاع عدد طلبات كبرى الشركات السعودية للتعاقد مع الشركات المصرية العاملة في مجال المقاولات والبناء والتشييد في ظل مشروعات البنية التحتية الكبرى والتطور الذي تشهده المملكة، كما تسعى العديد من الشركات من الجانبين للعمل في مجالات إعادة التصدير من البلدين إلى دول أخرى وخاصة في ظل دخول كل منهما في عدد من الاتفاقيات التجارية.

شارك في الاجتماع الوزير المفوض التجاري  أسامة باشا مدير إدارة شئون الدول العربية بجهاز التمثيل التجاري.

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رئيس التمثيل التجاري أنور القحطاني المستشار التجاري للسفارة السعودية سفارة السعودية

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