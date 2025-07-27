التمثيل التجارى ينظم زيارة لوفد المجلس الوطني الصيني للمنسوجات إلى مصر

نظم التمثيل التجاري بالتنسيق مع المكتب التجاري المصري في العاصمة الصينية بكين، زيارة لوفد المجلس الوطني الصيني للمنسوجات إلى مصر خلال الفترة من ٢٧-٢٨يوليو الجاري، حيث تم عقد ملتقى استثماري للوفد الصيني رفيع المستوى بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويعد المجلس الوطني الصيني للمنسوجات أكبر اتحاد صناعي متخصص بالصين في هذا المجال، حيث يبلغ عدد أعضاؤه نحو 195 ألف شركه بإجمالي صادرات سنوية قيمتها نحو 160 مليار دولار.

وضم الوفد ١٥ شركة صينية من كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة الملابس، برئاسة نائب رئيس المجلس الصيني وذلك بمشاركة وحضور ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المناطق الصناعية المؤهلة QIZ، وعدد من المطورين الصناعيين من القطاع الخاص.





وقد تضمنت أجندة الزيارة قيام إدارة شئون الترويج للاستثمار بالتمثيل التجاري بتقديم عرض عن منظومة الترويج للاستثمار في مصر والحوافز والأطر الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري فضلًا على تنظيم اجتماعات مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغرفة الملابس والمنسوجات باتحاد الصناعات المصرية وعدد من الزيارات الميدانية.



وتأتي زيارة المجلس الوطني الصيني للملابس وللمنسوجات إلى مصر ضمن خطة عمل التمثيل التجاري لتعزيز التعاون الاستثماري والشراكة الاستراتيجية المصرية الصينية حيث يمثل قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات أحد أهم القطاعات ذات الاولوية للدولة.

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