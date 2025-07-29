رغم الدمار والحصار، فتح باب الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بجامعة الأزهر بغزة

تعلن عمادة الدراسات العليا في جامعة الأزهر – غزة، عن فتح باب الالتحاق لبرامج الدراسات العليا التالية والمطروحة للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/ 2026م بالجامعة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 02/ 08/ 2025م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 04/ 09/ 2025م

الشروط المطلوبة للتسجيل لدرجة الدكتوراه في الكيمياء:

1- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في الكيمياء (أو التخصصات ذات العلاقة) من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وألا يقل تقديره العام (التراكمي) عن تقدير جيد (70%).

2- أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في الكيمياء (أو التخصصات ذات العلاقة) من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وألا يقل تقديره العام (التراكمي) عن جيد جدًا (80%).

3- أن يكون حاصلًا على شهادة امتحان TOFEL بحد أدنى 500 نقطة (دولي أو محلي) أو ILETS بحد أدنى 5.5 نقاط. وألا يكون قد مضى عليه أكثر من عامين.



الوثائق المطلوبة للتسجيل لدرجة الدكتوراه في الكيمياء:

1- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.

2- صورة مصدقة عن شهادة بكالوريوس في الكيمياء (أو التخصصات ذات العلاقة) من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وألا يقل تقديره العام (التراكمي) عن تقدير جيد (70%).

3- صورة مصدقة عن شهادة ماجستير في الكيمياء (أو التخصصات ذات العلاقة) من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية وألا يقل تقديره العام عن جيد جدًا (80%).

4- شهادة التوفل TOEFL أو IELTS وألا يكون قد مضى عليه أكثر من عامين.

5- مرفقات أخرى صورة شهادة الميلاد، صورة الهوية، توصية خاصة من مشرف رسالة الماجستير، صورة شخصية عدد 2).

6- إيصال قبض برسوم طلب الالتحاق (50 دينار غير مستردة).

الشروط المطلوبة للتسجيل لدرجة الدكتوراه في العلوم الإدارية والمالية:

1- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وألا يقل تقديره العام (التراكمي) عن تقدير جيد.

2- أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، وألا يقل تقديره العام (التراكمي) عن جيد جدًا.

3- أن يكون حاصلًا على شهادة امتحان TOFEL بحد أدنى 500 نقطة (دولي أو محلي) أو ILETS بحد أدنى 5.5 نقاط. وألا يكون قد مضى عليه أكثر من عامين. بحد أقصى بعد الانتهاء من دراسة المساقات وفق الخطة الدراسية للبرنامج وقبل التقدم للامتحان الشامل.

4- يتم قبول المتقدمين لبرنامج الدكتوراه المشترك في العلوم الإدارية والمالية بمساراته المطروحة على النحو التالي:

- دكتوراه الفلسفة في العلوم الإدارية والمالية/ محاسبة بحيث يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس في المحاسبة أو العلوم المالية والمصرفية، وأن يكون حاصلًا على درجة الماجستير في المحاسبة أو المحاسبة والتمويل.



- دكتوراه الفلسفة في العلوم الإدارية والمالية/ إدارة أعمال بحيث يكون حاصلًا على درجة الماجستير في إدارة الأعمال.



الوثائق المطلوبة للتسجيل لدرجة الدكتوراه في العلوم الإدارية والمالية:

1- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة.

2- صورة مصدقة عن شهادة بكالوريوس وكشف الدرجات في التخصصات ذات العلاقة من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتقدير عام جيد فأكثر.

3- صورة مصدقة عن شهادة ماجستير وكشف الدرجات في التخصصات ذات العلاقة من جامعة معترف بها من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية بتقدير عام جيد جدًا فأكثر.

4- شهادة التوفل بحد أدنى TOEFL (500) أو IELTS (5.5) وألا يكون قد مضى عليه أكثر من عامين على ان يتم تقديمها بحد أقصى بعد الانتهاء من دراسة المساقات وفق الخطة الدراسية للبرنامج وقبل التقدم للامتحان الشامل.

5- مرفقات أخرى (صورة شهادة الميلاد، صورة الهوية، توصية خاصة من مشرف رسالة الماجستير، صورة شخصية عدد 2).

6- إيصال قبض برسوم طلب الالتحاق (100 دينار غير مستردة).



الوثائق المطلوبة للتسجيل لبرامج الماجستير المطروحة:

1- صورة مصدقة عن شهادة الثانوية.

2- صورة مصدقة عن شهادة البكالوريوس وكشف العلامات/ الليسانس بتقدير عام (جيد).

3- صورة عن شهادة الميلاد.

4- صورة عن البطاقة الشخصية.

5- صورة شخصية حديثة.

6- تدمج جميع الأوراق في ملف PDF وترسل للموظف المختص على (WhatsApp)



ملاحظات هامة:

1- للاستفسار والتسجيل يقوم الطالب بإرسال الأوراق الثبوتية على رقم (WhatsApp) الأستاذ/ عوض أبو حمام (00972599603778) وينتظر ابلاغه برقم حساب الجامعة حتى يقوم بتحويل رسوم طلب الالتحاق.

2- بعد تحويل المبلغ يرسل الطالب صورة الحوالة على رقم (WhatsApp) وينتظر رقم جامعي وباسوورد حتى يقوم بتعبئة طلب الالتحاق ومن ثم إرساله على رقم (WhatsApp) ملف PDF.

3- ينتظر الطالب الموافقة على الطلبات وإجراءات القبول والتي سيتم ابلاغه بها لاحقا من قبل إدارة الدراسات العليا.

4- يتحمل الطالب/ة مسئولية عدم التزامه بشروط ومواعيد التسجيل ممّا يعرضه لفقد حقه في القبول.

تستقبل عمادة الدراسات العليا في جامعة الأزهر – غزة، طلبات الالتحاق (مرفقة بالأوراق الثبوتية) (ملف PDF مجمع) للطالب/ة اعتبارًا من صباح يوم السبت الموافق 02/08/2025م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 04/09/2025م عبر (WhatsApp) فقط.

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