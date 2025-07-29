وكيل التعليم بالشرقية يشهد ختام تدريب الطلاب على تنمية المهارات الحياتية

شهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية ختام فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية المهارات الحياتية الأساسية لدى الطلاب؛ نموذج عملي مستوحي من التجربة السنغافورية في التعليم بمركز التدريب الرئيسي الذي تنظمه الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحضور محمد لاشين مدير إدارة التدريب بالمديرية وماهر كمال مدير مركز التدريب الرئيسي بالشرقية وتقية الشامي مدير تدريب إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

تزويد المعلمين باستراتيجيات وانشطة

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن الهدف العام للبرنامج هو تزويد المعلمين باستراتيجيات وأنشطة عملية لتنمية الوعي الذاتي والإدارة الذاتية، والوعي الجماعي، والتعامل مع الآخرين، والقدرة على اتخاذ القرار السليم لدى الطلاب خلال الممارسات التعليمية اليومية والاستفادة من التجربة السنغافورية في التعليم.

لاتطوير للعملية التعليمية بدون الارتقاء بالمعلم

وحرص وكيل الوزارة علي مناقشة المعلمين والمعلمات وطالبهم ب الاستفادة من التدريب، موضحا أن الدولة تولي اهتماما خاصًا بالتعليم العام والفني، وتسعى الدولة جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد للطلاب والطالبات يتماشى مع تطورات العصر الحديث، مؤكدا أنه لا تطوير للعملية التعليمية بدون الارتقاء بالمعلم وتدريبه ورفع مهارته.

نقل خبرات المتدربين لزملائهم في المدارس

وشدد على ضرورة التخطيط الجيد لحسن انتظام سير العملية، مطالبا المتدربين بنقل خبراتهم لزملائهم بالمدارس والعمل علي تفعيل التدريب وقياس أثر البرنامج التدريبي لتحقيق اكبر استفادة لخدمة الطلاب .

وفي ختام زيارته التفقدية وجه محمد رمضان غريب الشكر للمدربين والقائمين علي تنفيذ البرنامج التدريبي.

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