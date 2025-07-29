الثلاثاء 29 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية: لا بديل عن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع وزير الدولة السويدي للشئون الخارجية، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع "داج هارتيليوس" وزير الدولة السويدي للشئون الخارجية على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين في نيويورك.

العلاقات الثنائية بين مصر والسويد

رحب الوزير عبد العاطى بالتطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والسويد واللقاءات المتبادلة على كافة المستويات وآخرها زيارة وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولي الإنمائي السويدي إلى القاهرة فى مايو الماضى، وعقد النسخة الثانية من منتدى الأعمال المصري السويدي بالقاهرة، وتناول سبل تعزيز التعاون فى قطاعات الصحة، والطاقة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 

كما رحب وزير الخارجية بالاستثمارات السويدية في مصر، معربًا عن التطلع لمزيد من الاستثمارات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة

وعلى الصعيد الإقليمى، رحب  عبد العاطى بانضمام السويد للبيان الصادر من ٢٨ دولة الذى يطالب بسرعة نفاذ المساعدات إلى قطاع غزة، معربًا عن التطلع لقيام السويد باستئناف تمويل وكالة "الأونروا". 

كما ثمن  موقف السويد الداعم لخطة التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، مستعرضًا في هذا السياق آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار والجهود الحثيثة التى تبذلها مصر للتوصل للاتفاق.

 ترتيبات استضافة مصر مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار

كما أطلع وزير الخارجية المسئول السويدى على الترتيبات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر التعافى المبكر وإعادة الإعمار فور الإعلان عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وشدد على عدم وجود بديل عن تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلعاته المشروعة وفى مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة والمتصلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا  أن حل الدولتين يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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