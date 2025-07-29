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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث زيادة الاستثمارات الروسية في مصر

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة،  مع سيرجي فيرشينن، نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، والذي تعقد فعالياته بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

التعاون بين مصر وروسيا في عدد من المشروعات الاستراتيجية

أشاد عبد العاطي بمستوى التعاون بين مصر وروسيا في عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها محطة الضبعة للطاقة النووية والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن التطلع لزيادة الاستثمارات الروسية في مصر عبر المنطقة الصناعية الروسية. 

كما تناول ملف السياحة، حيث أشار إلى الزيادة المطردة في رحلات الطيران المتبادلة بين البلدين، معربًا عن التطلع لاستمرار تدفق السياحة الروسية الوافدة إلى مصر.

مستجدات الوضع في قطاع غزة

من جهة أخرى، تبادل الجانبان الرؤى حول مستجدات الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير الجهود التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، بما يسهم في تحقيق التهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة ووقف تدهور الوضع الإنساني فى القطاع. 

كذلك تناول الجهود الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لوقف إطلاق النار. 

كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع فى سوريا، حيث أدان عبد العاطي الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وانتهاك سيادة ووحدة وسلامة الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مؤكدًا ضرورة انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي السورية التي احتلتها منذ عام ١٩٦٧ بما فيها هضبة الجولان.

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