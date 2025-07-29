من القمة للقاع، محطات في مسيرة رمضان صبحي

رمضان صبحي، أحد أبرز المواهب الكروية المصرية في العقد الأخير، واجه سلسلة من الأزمات منذ رحيله عن النادي الأهلي في صيف 2020 وانتقاله إلى بيراميدز، حيث تحوّل من نجم جماهيري إلى لاعب محاط بالجدل والانتقادات.

القبض على رمضان صبحي

وتم نقل اللاعب إلى قسم الترحيلات بمديرية أمن الجيزة، تمهيدا لترحيله إلى قسم شرطة أبو النمرس، حيث وقعت الجريمة محل التحقيق.

وكشفت مصادر أمنية أن اللاعب وصل إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة "ألفا جيت" القادمة من تركيا، بصحبة صهره وزميله في الفريق شريف إكرامي، وذلك عقب انتهاء معسكر الإعداد الخاص بنادي بيراميدز استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويُعرض لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي على النيابة، بعد قليل، لحسم موقفه في اتهامه في قضية تزوير، بعد صدور قرار ضبط وإحضار له من نيابة أبو النمرس.

وكشفت النيابة العامة في تحقيقاتها، أن المتهم الرئيسي اعترف بتقاضيه مبلغا ماليا من اللاعب نظير دخول اللجنة وتأدية الامتحان باسمه، إلى جانب حبس فرد أمن المعهد بتهمة التواطؤ.

وتسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا، وذلك تنفيذا لأمر ضبط وإحضار صادر من نيابة أبو النمرس على خلفية حكم قضائي ضده في قضية تزوير.

ومن المقرر ان يقوم فريق الدفاع بتقييم وفحص الوضع القانوني الكامل للاعب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رسمية بشأن الواقعة.

فيما يلي أبرز أزماته منذ الرحيل عن الأهلي:

أزمة الانتقال من الأهلي إلى بيراميدز

رمضان كان على أعتاب العودة للأهلي بشكل نهائي بعد انتهاء إعارته من هدرسفيلد، لكن فجأة أعلن رغبته في الانتقال إلى بيراميدز ومع تلك الخطوة شعرت الجماهير بالخيانة، وهاجمته بشدة على مواقع التواصل، خاصة أن الأهلي كان قد بدأ التفاوض لضمه نهائيًا.

فقد رمضان صبحي شعبيته الكبيرة داخل النادي الأهلي، وتعرض لهجوم متواصل كلما لعب ضد الأهلي، بعد أن كان يتوقع له الجميع التربع على عرش الملاعب المصرية والأفريقية، لكن سرعان ما تبدل الحال، ليهوى اللاعب إلى القاع بعد أن كان قريبا من القمة.

التراجع الفني وفقدان البريق

منذ انتقاله إلى بيراميدز، لم يظهر رمضان بنفس التألق الذي كان عليه في الأهلي أو حتى في بداياته مع المنتخب، حيث تعرض لانتقادات بسبب ضعف الأداء، واتهامات بأنه فقد الحافز بعد الانتقال بحثًا عن المال.

أزمات داخل بيراميدز

تقارير متكررة تحدثت عن خلافات مع مدربين وأيضًا خلال فترات تولي مدربين أجانب كما عانى من إصابات أثرت على استمراريته، وأبعدته عن التشكيلة الأساسية لفترات.

الخروج من حسابات المنتخب

بعد أن كان لاعبًا أساسيا خرج رمضان صبحي تمامًا من حسابات المنتخب المصري الأول منذ فترة طويلة.

الجماهير لا تنسى

في كل مباراة يواجه فيها الأهلي، يتعرض رمضان صبحي لهتافات عدائية وسخرية، وغالبًا ما يكون تحت ضغط نفسي كبير.

تراجع القيمة التسويقية

انخفضت قيمته السوقية بشكل ملحوظ، خاصة بعد الأداء المتذبذب والابتعاد عن البطولات الكبرى لم يتلقَّ عروضًا أوروبية جديدة رغم صغر سنه نسبيًّا.

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