الثلاثاء 29 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

رئيس مارفل يعلق لأول مرة على فشل فيلم Captain America: Brave New World

CAPTAIN AMERICA،
CAPTAIN AMERICA، فيتو

أفلام مارفل، علق كيفن فيجي رئيس استديوهات مارفل، لأول مرة علي فشل فيلم  Captain America: Brave New World،  في صالات السينما.

وقال كيفن في تصريحات صحفية،:" أن سبب الأداء الضعيف لفيلم ‘Captain America 4’ في شباك التذاكر هو لأنه أول فيلم لكابتن أمريكا بدون كريس إيفانز".

وحقق أحدث أفلام استديوهات مارفل السينمائية  Captain America: Brave New World،  إيرادات بلغت 370.8 مليون دولار أمريكي، في شباك التذاكر العالمي، عن ميزانية إنتاج بلغت 180 مليون دولار، و100 مليون جنيه ميزانية تسويق، وهو ما يعد فشلا للفيلم.

أسباب فشل فيلم  Captain America: Brave New World".

 وكشف أحد أفراد الطاقم الفني، الذين عملوا على صناعة، فيلم "Captain America: Brave New World" يدّعي أن، الجميع في الطاقم كانوا يعلمون على الأرجح أنه لن يكون فيلمًا جيدًا.

وجاء ذلك في تقارير صحفية، رصدت ردور أفعال الجمهور، على أحدث أفلام استديوهات مارفل، Captain America: Brave New World".

فيما حصل فيلم “Captain America: Brave New World”، على تقييم 54% على موقع التقييمات الأشهر Rotten Tomatoes.

 

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وكشفت مصادر من داخل استديوهات مارفل، أن فيلم “كابتن أمريكا: عالم جديد شجاع” Captain America: Brave New World، سيحتوي على مشهد واحد بعد نهاية الشارة، ومن المقرر أن يمهد المشهد لأحداث مقبلة، سيشهدها عالم مارفل السينمائي.

ستوديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت ستديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

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وأصدرت ستديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم Captain America 4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

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مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت ستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي  لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’،  وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

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واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الاسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.

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