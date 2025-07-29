الثلاثاء 29 يوليو 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لطالب متهم بالشروع في قتل جاره بالمعصرة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بالشروع في قتل جاره وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما حول لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة المعصرة.


تلقت مباحث  قسم شرطة المعصرة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين ك. ي، 23 سنة، طالب وجاره بسبب خلاف حول لهو الأطفال بالشارع.


وكشفت التحريات أن المشادة الكلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة أقدم فيها الطالب على طعن الآخر عدة طعنات استقرت برأسه فأحدث ما به من إصابات والتي كادت أن تؤدي بحياته قاصدا من ذلك الخلاص منه إلا انه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وأضافت التحريات أن المتهم أحدث بالمجني عليه عاهة مستديمة تمثلت في فقد عظمي بعظام الجمجمة مصحوب بصداع ودوار وطنين بالأذن اليمنى قدرت بنسبة 20%.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة المعصرة المعصرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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