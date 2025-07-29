تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات اليوم الثلاثاء

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة اليوم الثلاثاء “جلسة منتصف الأسبوع” والتي مالت مؤشراتها للتواجد في المنطقة الحمراء.



المملكة العربية السعودية

انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.51% وهي تقدر بـ 56 نقطة ليصل إلى 10829 نقطة بقيم تداول إجمالية تقارب 7 مليارات ريال.



الكويت

انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.5% وتقدر بـ9 نقاط ليصل إلى 7521 نقطة بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.



الإمارات

تواجدت مؤشرات الأسواق في المنطقة الحمراء

حيث انخفض مؤشر سوق دبي

0.10% وهي تقدر بـ 12 نقطة ليصل إلى 6156 نقطة كما انخفض موشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.30% وتقدر بـ33 نقطة ليصل إلى 10329 نقطة بقيم تداول إجمالية تقارب 3 مليارات درهم.

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