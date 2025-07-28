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حوادث

لرفضها تنظيف المنزل، أب ينهي حياة ابنته في الغربية

أب ينهي حياة ابنته
أب ينهي حياة ابنته ضربًا بالغربية

شهدت قرية مجول التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية جريمة مأساوية هزت مشاعر الأهالي، حيث لقيت طالبة بالمرحلة الإعدادية مصرعها على يد والدها بعد تعرضها لاعتداء عنيف أدى إلى وفاتها في الحال في واقعة صادمة بسبب خلافات أسرية.

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تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة تدعى "م.ن" تبلغ من العمر 15 عامًا داخل منزل أسرتها بقرية مجول وبها آثار ضرب مبرح في مناطق متفرقة من جسدها.

على الفور انتقلت قوة من القيادات الأمنية وضباط البحث الجنائي إلى موقع الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزي فيما تم فرض طوق أمني بمحيط المنزل لحين الانتهاء من المعاينة.

وكشفت التحريات الأولية أن والد المجني عليها اعتدى عليها بالضرب المبرح بزعم تقويمها إثر مشادة نشبت بينهما بسبب رفضها تنظيف المنزل، ما أدى إلى فقدانها الوعي ووفاتها لاحقًا متأثرة بإصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه حيث أقر خلال استجوابه بارتكاب الواقعة بدافع "التأديب والتهذيب" على حد قوله.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بنقل الجثمان للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بدقة.

من جانبها كلفت مديرية أمن الغربية فريقًا من إدارة البحث الجنائي بفحص ملابسات الواقعة بالكامل وسماع أقوال الشهود والجيران تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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