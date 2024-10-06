تكريم معلمي دمياط الفائزين فى مسابقة "١٠٠ معلم مبدع"

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمعلم

شهد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الاحتفالية التى نظمتها الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، والإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتكريم "١٠٠ معلم متمكن مبدع"، على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء، نائب الوزير للتعليم، وعبد الرءوف علام، رئيس المجلس الأعلى للآباء والمعلمين، ونادية عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمعلم، وفى إطار مشروع "معا لبيئة مستدامة".

أبناء محافظة دمياط الفائزين في مسابقة "١٠٠ معلم متمكن مبدع"

وفاز من محافظة دمياط:

"رشا الدنجاوى "عن مشروع فعالية كتاب إلكتروني قائم على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتنمية مهارات تحدث اللغة الانجليزية ( فائزة على مستوى الجمهورية )



و"محمد الالفى" عن مشروع التوافق النفسى وعلاقته بالسلوك الانسحابى لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية الصم.

و "رانيا شويقه" عن مشروع رحله التعليم والتكنولوجيا فى مدرستى والمجتمع.

و "سلمى بكرى" عن مشروع أنا اتعلم أنا ابتكر أنا امرح أنا إنسان أنا فنان أنا مبدع.

الدمايطه يفوزون في مسابقة "١٠٠ معلم متمكن مبدع"

و"انجى العيوطى" عن مشروع استخدام الالعاب السيكولوجية فى تنميه مهارات وقدرات الطلاب وغرس القيم الايجابيه في نفوسهم.

كما تم تكريم "رشا خلف" عن أدائها المتميز أثناء الزيارات الميدانية بمدرسة الشيخ درغام الابتدائية المشتركة.

وحصول "وسام عبدالله نصر" من مدرسة الشيخ درغام الابتدائية المشتركة بإدارة عزبه البرج على درع شخصية العام على مستوى الجمهورية وذلك للأداء المتميز أثناء الزيارات الميدانية للإدارة العامة للتواصل والدعم.

وتكريم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لتميز المحافظة فى المسابقة وعبير الهجرسي، مسؤول وحدة التواصل والدعم بالمديرية المركزية، لجهدها فى تشجيع تلك الكوادر المتميزة للمشاركة بالمسابقة الوزارية.

ابناء دمياط الفائزين في مسابقة "١٠٠ معلم متمكن مبدع"

وكيل الوزارة: المعلم صاحب قيم ورسالة وعليه الاطلاع لمواكبة العصر واللحاق بركب التطور التكنولوجى الهائل

وأكد "وكيل الوزارة" أن المعلم صاحب قيم ورسالة وعليه الاطلاع لمواكبة العصر واللحاق بركب التطور التكنولوجى الهائل، مشيرا إلى أن تعليم دمياط يسير بخطى ثابتة ومدروسة فى شتى القطاعات وحريص تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على تشجيع النماذج التربوية المضيئة والتى تعد نواة مشرقة لقيادات تربوية فى المستقبل، بالاضافة الى حرصه على تنمية روح الابداع لدى المعلمين والعاملين بالمدارس ودعم المشروعات والمقترحات الداعمة لتحقيق تطوير منظومة التعليم، وتحقيق الاستدامة والجودة داخل النظام التعليمى وتعزيز روح التنافس بين المعلمين وتحفيزهم على الابتكار والإبداع واستخراج أفضل الرؤى والأفكار التى تصب في صالح المعلم وتخدم وتثرى العملية التعليمية بالمدارس.

ووجه "وكيل الوزارة"، مسؤول وحدة التواصل ودعم المعلمين، بمتابعة هذه المشاريع وتنفيذها على أرض الواقع والاستفادة من هؤلاء المعلمين، والاستعانة بهم فى التدريب وتحقيق النفع من تلك الأفكار المتميزة فى خدمة العملية التعليمية.