وكيل تعليم الدقهلية يشهد اجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية للعام الدراسي الجديد

ترأس بسيوني محمد بسيوني وكيل مديرية تعليم الدقهلية، الاجتماع المنعقد لمناقشة البدء في إجراءات تنفيذ الخطة الاستثمارية - الباب السادس - للعام الدراسي الجديد 2025 -2026 وتنظيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للطرح والترسية لمشروعات الخطة الاستثمارية.

اجتماع مناقشة الخطة الاستثمارية للعام الدراسي الجديد 2025-2026

و‏تناول الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة بضمان تنفيذ الخطة بكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف المرجوة ووضع واعتماد الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ الإجراءات اللازمة.

مناقشة بنود الخطة

و‏انعقد الاجتماع بحضور كل من إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية، الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام، الدكتور أشرف العدل مدير عام التعليم الفني، الدكتور حازم الألفي مدير عام الخدمات والأنشطة، حمزة صبري مدير إدارة التخطيط والمتابعة، أشرف عقاب مدير إدارة التعاقدات، و‏لفيف من موجهي المواد الدراسية ومسئولي إدارة التعاقدات بالمديرية.

وعقب عرض بنود الخطة والمناقشات المستفيضة بشأنها قدم بسيوني الشكر والتقدير للحضور متمنيًا لهم التوفيق والسداد في تنفيذ مهامهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أناب المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية وكيل المديرية لعقد الاجتماع.

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