الأعلى للجامعات يعلن نتيجة مسابقة "إبداع مستدام"

أعلن المجلس الأعلى للجامعات نتيجة مسابقة "إبداع مستدام" التي أُطلقت بالتعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي هدفت إلى تشجيع طلاب الجامعات على تقديم تصميمات فنية توعوية مبتكرة تعكس قضايا البيئة والطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي، من خلال تنفيذ جداريات فنية على أسوار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دعم الإبداع الطلابي وتعزيز الوعي البيئي لدى الشباب، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات.

وقد شهدت المسابقة مشاركة واسعة من الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، وجاءت النتائج بعد مراجعة وتقييم اللجنة المُشكلة على النحو التالي:

مجال الطاقة المتجددة

جدارية منفردة

- الفائز الأول: رحاب هاني سويفي (جامعة بدر – كلية الفنون التطبيقية – الفرقة الثانية)

- فائز أول مكرر: معاذ أحمد إبراهيم (جامعة الإسكندرية – كلية الزراعة – الفرقة الثالثة)

جداريات متسلسلة

الفائزون: نور عبده خلف – فرح عصمت لبيب – كريم عادل (كلية الفنون الجميلة – الفرقة الثالثة)

مجال التنوع البيولوجي والحفاظ على الطيور المهاجرة

جدارية منفردة

الفائز: عبد الرحمن عاطف إبراهيم (معهد القناة العالي للهندسة والتكنولوجيا بالسويس – الفرقة الثانية)

جداريات متسلسلة

- الفائز الأول: يوأنا جورج – ملك ياسر – مريم أحمد (جامعة الأهرام الكندية – كلية الفنون الجميلة – الفرقة الرابعة)

- فائز أول مكرر: معاذ أحمد إبراهيم – محمد أحمد بدوي – يوسف محمد فتحي (جامعة الإسكندرية – كلية الزراعة – الفرقة الثالثة)

مجال كفاءة الطاقة

تم حجب الجوائز

مجال الاستدامة

تم حجب الجوائز

وسيتم تنفيذ التصميمات الفائزة على أسوار هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في خطوة تعكس تلاقي الإبداع الفني مع قضايا التنمية المستدامة.

وتقدم المجلس الأعلى للجامعات وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بخالص التهنئة لجميع الفائزين، مع التأكيد على استمرار دعم الإبداع الطلابي في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية.

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