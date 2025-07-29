الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيروز تصل كنيسة رقاد السيدة في اليوم الثاني من مراسم عزاء ابنها زياد الرحباني

فيروز، فيتو
فيروز، فيتو

وصلت الفنانة فيروز، منذ قليل، إلى كنيسة رقاد السيدة ببلدة المحيدثة في بكفيا في لبنان، في اليوم الثاني من مراسم عزاء ابنها زياد الرحباني، ووصلت فيروز في سيارة نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس مصعب، ورافقها محاميها فوزي مطران ورافقتها أيضًا ابنتها ريما الرحباني التي ساعدتها للدخول إلى صالون الكنيسة للقاء المعزين الذين قدموا لتقديم واجب العزاء في الراحل زياد.

تشييع جثمان الفنان اللبناني زياد الرحباني

وشيع أمس الإثنين جثمان الفنان اللبناني زياد الرحباني، في كنيسة "سيدة الرقاد" بحضور والدته الفنّانة فيروز.

وانطلقت مراسم جنازة زياد من شارع الحمراء في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث غادر جثمانه  مشفى "خوري"، وشق طريقه بين جموع محبيه الذين كانوا يحملون صوره، والورود، والأعلام اللبنانية.

وعلت أصوات الزغاريد، والتصفيق من محبي الفنّان الراحل الذين تجمعوا لوداعه عند مخرج الطوارئ من المستشفى، ونثروا الورود والأرز على السيارة التي أقلّت جثمانه، وشقت طريقها بصعوبة بين الجموع، بينما كانت تقرع أجراس الكنائس، وتسمع أصوات أغانيه عبر مكبّرات الصوت.

وفقد لبنان أحد أبرز أعلامه الثقافية والفنية، بغياب الفنان الكبير زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز والمبدع الراحل عاصي الرحباني، بعد مسيرة استثنائية تركت بصمة لا تمحى في الوجدان اللبناني والعربي.

وفاة زياد الرحباني

وبعد مسيرة فنية، ترك خلالها بصمته العميقة في الموسيقى والمسرح، توفّي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا.

وُلد زياد عاصي الرحباني في بيروت، في الأول من يناير عام 1956، هو الابن البكر للسيدة فيروز والمؤلف الموسيقي والمسرحي والشاعر عاصي الرحباني، ونشأ في بيتٍ موسيقيّ بامتياز، حيث كانت الألحان والنصوص والمسرحيات جزءًا من الحياة اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيروز جنازة زياد رحباني عزاء زياد رحباني زياد رحباني

الأكثر قراءة

صيف مظلم، مفاجأة صادمة بشأن تكرار انقطاع الكهرباء

القبض على مروة يسري ابنة حسني مبارك المزعومة

التعليم العالي: تحديث كتيب البرامج الدراسية الجديدة بالجامعات الحكومية للعام 2025/ 2026

قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025

أخبار مصر: القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة، موعد عودة الكهرباء بالجيزة وسبب كارثي وراء انقطاعها، قتلى في هجوم مسلح بأمريكا

السيسي يصدر قانونا مهما، تعرف عليه

لليوم الرابع على التوالي.. الكهرباء تفشل في إصلاح عطل كابل محطة جزيرة الذهب.. وتفاقم الأوضاع الإنسانية للمواطنين واستغاثات لرئاسة الجمهورية.. والحكومة تتعهد مجددا بحل الأزمة

بعد التراجع الكبير، سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

خدمات

المزيد

سعر جرام الفضة بالصاغة اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

الجرام بـ 5790 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 29-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-7-2025

المزيد

انفوجراف

لماذا لم يكتمل؟.. قصة ألبوم زياد الرحباني الأخير مع لطيفة التونسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البصل الأخضر في المنام وعلاقته بالرزق الوفير وترك المعاصي

ما حكم سداد الورثة دينا ادعاه رجل على الميت؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: يجوز توريث مقابر الأجداد للأبناء والأحفاد في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads