الثلاثاء 29 يوليو 2025
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أخبار مصر

حتى 4 درجات مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ في الانخفاض الأربعاء غدا بقيم تترواح من 3: 4 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة المسجلة في الظل السواحل الشمالية 35:34 درجة مئوية والقاهرة الكبرى 40: 41 درجة مئوية، وجنوب البلاد 41: 46 درجة مئوية.

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وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، اليوم الثلاثاء، حيث  يستمر ارتفاع درجات الحرارة  على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى  ويسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس  شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على  السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح  يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على حلايب اليوم وذلك على فترات متقطعة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على بعض سواحل البحر الأبيض المتوسط " مطروح، العلمين، الاسكندرية"مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية  والوجه البحرى وجنوب الصعيد غدا قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 42

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 43

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 44

درجة الحرارة المحسوسة: 45

وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية حيث  تتأثر مصر خلال فصل الصيف  بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة  مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، التي تعمل على تحسن نسبي فى درجات الحرارة. 
 

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