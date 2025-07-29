آخر أيام الجحيم، الأرصاد تزف بشرى عن انكسار الموجة الحارة، انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد، وتحذر من رياح وأمطار ورمال

يستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على أن يكون اليوم هو نهاية الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها البلاد والمتوقع أن تنكسر غدا الأربعاء.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة، حيث تبدأ فى الانخفاض الأربعاء غدا بقيم تترواح من 3: 4 درجات مئوية، لتكون درجات الحرارة المسجلة فى الظل السواحل الشمالية 35:34 درجة مئوية والقاهرة الكبرى 40: 41 درجة مئوية، وجنوب البلاد 41: 46 درجة مئوية.



حالة الطقس اليوم الثلاثاء



أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد والقاهرة الكبرى ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبي للرياح يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تترواح من 2: 4 درجات مئوية.



كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على حلايب اليوم وذلك على فترات متقطعة.



نشاط للرياح والأتربة والرمال



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح اليوم على بعض سواحل البحر الأبيض المتوسط " مطروح، العلمين، الاسكندرية"مما يؤدى إلى ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب الصعيد اليوم قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية



درجة الحرارة اليوم الثلاثاء فى محافظات مصر



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38، المحسوسة 40

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39, المحسوسة 41

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 25 و درجة الحرارة العظمى 38, المحسوسة 40

بنها: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 40

الإسكندرية:درجة الحرارة:24 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

مطروح:درجة الحرارة 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 24 و درجة الحرارة العظمى 37 , المحسوسة 39

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 35

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 34 , المحسوسة 37

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

السويس: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى: 39 , المحسوسة 41

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 43

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 42

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى: 41 , المحسوسة 43

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 42 , المحسوسة 44

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45

أسوان: درجة الحرارة 29 ودرجة الحرارة العظمى 45 , المحسوسة 46



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