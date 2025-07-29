نشيد الله أكبر أشهر ألحانه.. 35 عاما على رحيل محمود الشريف صاحب أول أوبرا مصرية.. بدأ مشواره الفني في عمر الـ 15 سنة.. قدم 800 لحن.. واشتهر بالأناشيد الوطنية

محمود الشريف، من أشهر الملحنين المصريين، موسيقار كبير، متنوع في ألحانه بين الوطني والعاطفي، قدم الموسيقى الشرقية الأصيلة في ألحانه، برع في تقديم الأناشيد الوطنية واشتهر بها حتى إنه وضع النشيد الوطني “ الله أكبر فوق كيد المعتدي” من أشعار عبد الله شمس الدين، أثناء العدوان الثلاثي على مصر، غنى من ألحانه أغلب المطربين والمطربات، غنى محمد عبد المطلب أول ألحانه، رحل في مثل هذا اليوم 29 يوليو عام 1990.



موسيقار من الزمن الجميل، ذاعت ألحان محمود الشريف منذ الثلاثينات فغنى له أغلب المطربين والمطربات، بدأ ظهور ألحانه في منذ كان طفلا في الخامسة عشرة حيث ظهرت موهبته في الغناء والتلحين على مسارح الإسكندرية، فقدم خلال مشواره الموسيقى أكثر من 800 لحن تتضمن أغاني الأفلام والصور الغنائية التي برع في تلحينها.

محمود الشريف وشادية أثناء تحضير أحد الألحان



ولد الملحن الفنان محمود الشريف عام 1912 بمدينة البرلس محافظة كفر الشيخ، وتربى بحي باكوس بالإسكندرية، درس العود وهو في الثانية عشرة من عمره وعشق الموسيقى وبدأ ممارسة هواية الغناء والتلحين في السهرات الخاصة وعلى مسارح الإسكندرية، ونظرا إلى قوة صوته عرف باسم محمود الراديو، وبدأت شهرته فسافر إلى القاهرة والتحق بفرقة بديعة مصابني عام 1928 ممثلا ومطربا وملحنا، وفيها تعرف على المطرب الشعبي محمد عبد المطلب وفريد الأطرش وإبراهيم حمودة، وقام بالتلحين لهم بدءا من عام 1938.

نشأة خاصة علمته الموسيقى



نشأ الفنان محمود الشريف في بيت اهتم بحب البلاد والوطنية، فقد نشأ بين شقيقين الأول إسماعيل عازف الترامبون في فرقة الأمير عمر طوسون، وهو الذي علم محمود النوتة الموسيقية، والثاني مصارع كبير في الإسكندرية دفعه لتعلم المصارعة، وهو صغير حتى حصل فيها على بطولات وزن الريشة، اتهم شقيقاه بمعاداة الإنجليز وأصيب الأول برصاص الإنجليز في قدمه وأودع الثاني السجن لاعتدائه على أحد الكونستبلات الإنجليز.

صورة تجمع بين ام كلثوم ومحمود الشريف



عن بدايته الفنية يقول الموسيقار محمود الشريف: كانت فرقة أحمد المسيري تقدم إحدى رواياتها على مسرح البلدية بطنطا، وكان هناك لحن جماعي يؤديه الكورال وكنت من الحاضرين وأعجبتني جملة فانفردت بها وعلا صوتي فوق أصوات المجموعة، فنال استحسان الجميع وصفق الحاضرون، بدأت في تلحين الكلمات، وقدمت أول لحن لي غناه المطرب محمد عبد المطلب في الإذاعة بمصاحبة تخت شرقى، وكان عازف العود هو الأستاذ محمد عبد الوهاب واللحن بعنوان " بتسأليني بحبك ليه.. سؤال غريب مجاوبش عليه".

روما تحترق أول أوبرا في الإذاعة



برع محمود الشريف في مجال الأفلام الغنائية، فقام بتلحين أغلب هذه الأفلام، كما كان أيضا أول من تبنى فكرة البرامج والصور الغنائية في الإذاعة عام 1943 فقدم البرنامج الغنائي "الدندورمة" ثم "عذراء الربيع "و"قطر الندى" و"أرزاق" التي غنى فيها الدنيا أرزاق قسمها الخلاق سبحانه الرزاق، من كلمات عبد الفتاح مصطفى، والتحق بالإذاعة في نفس العام وقام بتلحين أول أوبرا غنائية مصرية قدمتها الإذاعة باسم (روما تحترق ).



من أشهر أغاني محمود الشريف "بطلوا ده واسمعوا ده ياما لسه هنشوف وياما" لعزيز عثمان من فيلم لعبة الست، شمس وقمرين رب يخلي لصباح، على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين لعبد الغني السيد، اوصفولي الحب لنجاة الصغيرة، يا حسن يا خولي الجنينة لشادية، عيني بترف يا حبة عيني لكارم محمود، يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي لعبد الحليم حافظ، تلات سلامات يا واحشني لمحمد قنديل.

اتهام للملحنين بالسرقة والاقتباس



للموسيقار محمود الشريف رأي في الألحان والملحنين، فيقول: إن الجمهور المصري فنان بطبعه فهو يغني في كل المناسبات في الحزن والفرح، فهو شعب ذواق للفن لكن المشكلة في بعض الملحنين المقتبسين، فهم باقتباسهم يزورون أحاسيس ومشاعر الناس ويزيفونها، ومن هنا فهو لا يعترف في التلحين إلا بأربعة ملحنين فقط هم القصبجي، أحمد صدقي، زكريا أحمد والسنباطي وما دون ذلك فهو إما سارق أو مقتبس وبذلك فهو ليس فنان.

محمود الشريف وأم كلثوم فى نقابة الموسيقيين



في عام 1946 تزوج الموسيقار محمود الشريف من كوكب الشرق أم كلثوم، إلا أنه كما قيل زواجا سريا قصيرا، ويحكي الشريف قصة تعارفه مع أم كلثوم فيقول: كان اللقاء الأول في مكتب الإذاعي محمد فتحي، ثم كنا في نقابة الموسيقيين وكانت هي النقيبة وأنا السكرتير العام، ودعتنا للعشاء في بيتها وأخذتني معها في عربتها، وكان العشاء كباب وشواء ومرطبات وغنت أم كلثوم وكانت مرحة خفيفة الروح تلقي النكات، بعد ذلك اليوم صار الحب ثم الزواج واعترف أنني ولدت مرتين يوم أن ولدتني أمى ويوم أن أحببتها.

جائزة الجدارة عن ألحانه



كرمت الدولة الموسيقار محمود الشريف عدة مرات عن ألحانه بوسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1958، وجائزة الجدارة عام 1978 وجائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 1989.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.