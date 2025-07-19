مكتبة الإسكندرية تنظم أمسية ثقافية عن أم كلثوم

نظّمت مكتبة الإسكندرية أمسية ثقافية بعنوان "أرواح في المدينة.. أم كلثوم خمسون عامًا من الحضور"، ضمن فعاليات البرنامج الثقافي المصاحب للدورة العشرين من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، وذلك بمشاركة الكاتب الصحفي محمود التميمي، وسط حضور لافت وتفاعل كبير من جمهور المعرض.

واستُهلّت الأمسية بعرض مقتطفات نادرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم داخل مصر وخارجها، بصوت الإذاعي المصري الشهير جلال معوض، الذي ارتبط اسمه بتقديم حفلات أم كلثوم للإذاعة.

وخلال كلمته، أشار التميمي إلى أن الأمسية تأتي في إطار مشروعه الثقافي "القاهرة عنواني"، والذي خصص عشر ليالٍ حتى الآن لإحياء ذكرى أم كلثوم، مؤكدًا أن المحطة المقبلة ستكون في الأردن خلال الشهر المقبل.

وأوضح أن الهدف من عرض هذه المقتطفات هو محاولة الإجابة على تساؤلات جوهرية، من أبرزها: كيف تمكنت أم كلثوم من أسر قلوب الجماهير من المحيط إلى الخليج قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي؟، وكيف استطاعت الوصول إلى القمة رغم ما واجهته من تحديات؟

وقدّم التميمي عرضًا توثيقيًا ضم عددًا من المجلات والصحف القديمة التي تناولت حفلات أم كلثوم، وركز على "جمهور الصف الأول" وقصة أشهر معجبيها، حافظ الطحان، كما استعرض حفل أم كلثوم في طنطا عام 1968، الذي صُوّر بالألوان على يد المخرج يوسف شاهين، لكنه لم يُعرض حتى عام 1982 حين استخدم شاهين أجزاء منه في أحد أفلامه.

وشملت الأمسية كذلك عرضًا لعدد من الكتب والصور النادرة التي جمعت أم كلثوم بكبار الزعماء العرب والأدباء، إلى جانب مجموعة من أغانيها الوطنية، حيث تحدّث التميمي عن الدور الوطني الذي لعبته كوكب الشرق من خلال فنها ومواقفها التاريخية.

كما شهدت الأمسية عرضًا نادرًا لتسجيل صوتي لأم كلثوم تتحدث فيه عن حلمها بإنشاء "دار أم كلثوم لأعمال الخير"، وهو المشروع الإنساني الذي كانت تطمح لتنفيذه لخدمة المحتاجين، وأوضح التميمي أن هذا الحلم لم يتحقق حتى اليوم، إذ تحوّل جزء من الأرض المخصصة للدار إلى ما يُعرف حاليًا بـ "حديقة أم كلثوم".

كما عرض مجموعة من عناوين الصحف التي تحدثت عن مرض أم كلثوم حتى وفاتها، كما عرض فيديو نادر للجنازة الشعبية والمهيبة لكوكب الشرق بصوت الإذاعي المصري الشهير جلال معوض.

تجدر الإشارة إلى أن أمسية اليوم تأتي ضمن سلسلة "أرواح في المدينة"، وهي مبادرة أطلقها مشروع "القاهرة عنواني" قبل أكثر من عامين، بالتعاون مع مؤسسات ثقافية عدة منها النشاط الثقافي بدار الأوبرا المصرية، وبرعاية وزارة الثقافة، بهدف حفظ الذاكرة الوطنية من خلال تسليط الضوء على شخصيات وأحداث بارزة في تاريخ مصر الحديث.

يُذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب يُقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، بمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية تقدم أحدث إصداراتها بخصومات مميزة.

كما يشهد المعرض أكثر من 215 فعالية ثقافية بمشاركة نحو 800 مفكر ومثقف، بالإضافة إلى أنشطة موازية تقام في كل من بيت السناري بالسيدة زينب وقصر خديجة بحلوان.

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