بدء تنفيذ بروتوكول لتدريب طلاب جامعة مصر للمعلوماتية في إسبانيا

أعلن الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية عن بدء تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة وإحدى الشركات الإسبانية الصناعية العالمية.

وأضاف: تستعد مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة للسفر إلى إسبانيا خلال عطلة الصيف الحالية للتدريب في مصانع الشركة الإسبانية، إلى جانب بدء إنشاء معمل متقدم بالتعاون مع الشركة الإسبانية لخدمة طلبة كلية الهندسة، حيث تم الاتفاق مع الجانب الإسباني على تزويد المعمل المصري بأحدث المعدات والبرامج لتضاهي المعامل المتخصصة بالشركة الإسبانية، حتى يكون طلاب كليتنا في التخصصات المختلفة على قدم المساواة مع نظرائهم بإسبانيا والدول الصناعية المتقدمة، ونأمل أن يسهم المعمل الجديد في تطوير وتنفيذ مشاريع تخرج طلابنا بما يصقل مهاراتهم ويؤهلهم للعمل فور تخرجهم.

وأشار إلى أن بروتوكول التعاون مع الشركة الإسبانية يتضمن العديد من الأنشطة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية، مع التزام الجانبين بالتعاون من أجل التحسين الدائم لجودة التدريس، من خلال التدريب والأنشطة البحثية، والتعاون أيضا في إدارة وتوجيه وتدريس التخصصات الهندسية وهي الفيزياء، والإلكترونيات، والاتصالات، والكهرباء، والطاقة، والميكاترونكس والأتمتة والميكانيكا، وميكانيكا الموائع، والديناميكا الحرارية والتقنيات الحرارية.

تفاصيل بروتوكول التعاون بين جامعة مصر للمعلوماتية والشركة الإسبانية

وأضاف أن البروتوكول يتضمن أيضا التعاون لتعزيز البرامج الهندسية في كليات جامعة مصر للمعلوماتية من خلال توفير معدات المختبرات والبرمجيات والمواد التعليمية الأخرى والمواد ذات الصلة التي يمكن أن تحسن المختبرات والدورات التدريبية ومشاريع البحث والتطوير والأنشطة في البرامج الهندسية، الي جانب العمل معا في تطوير التدريب لطلبة كليات مصر للمعلوماتية وبما يتواكب مع التطورات التكنولوجية الأكثر تقدما في الممارسات الفنية بالجامعة.

من جانبه أشاد الدكتور عمرو الشريف القائم بأعمال عميد كلية هندسة بجامعة مصر للمعلوماتية ، ببروتوكول التعاون مع "إديبون الدولية" إحدى كبرى الشركات الصناعية الإسبانية وبدء تنظيم أول تدريب عملي لطلاب الجامعة بمصانع الشركة في إسبانيا مؤكدا أن هذه الفرصة التدريبية مهمة لطلبة الكلية فهي تفتح أمامهم فرص العمل بالسوق الإسبانية والأوروبية خاصة أن برنامج هندسة الميكاترونيكس الذي تخصصوا في دراسته يضم تخصصات علمية متعددة؛ ويجمع بين الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإلكترونية وهندسة التحكم والبرمجيات وعلوم الحاسب، وهي تخصصات لا غني عنها في المصانع العملاقة التي تدار خطوط إنتاجها وعملياتها بشكل آلي وبالتالي يحظى خريجو برنامج هندسة الميكاترونكس بطلب كبير من قبل القطاع الصناع والشركات الصناعية سواء في مصر أو العالم.

ولفت إلى أن هذا التدريب الصيفي بإسبانيا يأتي في إطار التزام جامعة مصر للمعلوماتية بتقديم تجربة تعليمية متميزة لطلابها، ولذا تم اختيار مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم هندسة الميكاترونكس للتدريب بمصنع إديبون الإسباني، حيث سيتلقى الطلاب تدريبًا عمليًا على أحدث تقنيات التحكم والأتمتة الصناعية المعمول بها في السوق الأوروبية، مما يسهم في صقل مهاراتهم وتمكينهم من مواكبة متطلبات سوق العمل العالمية.

من جانبه قال الدكتور نادر عبد الوهاب مدير برنامج الميكاترونكس إن خريجي هندسة مصر للمعلوماتية يمكنهم التخصص في العديد من المجالات التي تلقي طلبا متزايدا في سوق العمل حاليا مثل تخصص التشغيل الآلي للعمليات في تطبيقات الحياة الاجتماعية أو الصناعية، وتخصص تطوير الأنظمة الروبوتية وبرمجتها، وتخصص تطوير الأنظمة الذاتية، وتخصص تطوير الأنظمة المدمجة لأنظمة السيارات وأخيرا تخصص الميكاترونيكس.

يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الجامعة لتعزيز الشراكات الدولية وتوفير فرص تدريبية عالية الجودة لطلابها، تماشيًا مع رؤيتها لتخريج كوادر مهنية مؤهلة قادرة على المنافسة دوليًا.

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