يعرض 150 لوحة للفن الرقمي، غدا ختام معرض جامعة مصر للمعلوماتية "عودة للتراث" بدار الأوبرا

يختتم غدا معرض عودة للتراث “CTRL+Z Heritage” الذي تنظمه كلية الفنون الرقمية والتصميم بـجامعة مصر للمعلوماتية، تحت رعاية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت ويقام بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، حيث يعرض 150 لوحة فنية رسمها 50 طالبا في السنة التأسيسية بكلية الفنون الرقمية والتصميم تحت شعار "إعادة كتابة الحضارة بالفرشاة الرقمية، ليُجسد لقاء الفن بالتكنولوجيا، والتعبير الإنساني بالابتكار الرقمي.

معرض عودة التراث، فيتو

وأشاد الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بالمعرض وما قدمه الطلاب من مقاربة فنية لأشهر المعالم الاثرية المصرية والعالمية، مما يظهر مدى تمكنهم من استخدام أدوات العصر الرقمي ليخلقوا عوالم بصرية مذهلة، تعكس رؤى جديدة للتراث التشكيلي المصري والعالمي، وتُقدم تجارب فنية غير تقليدية تُخاطب العقل والروح معًا.

فئة الرسم الرقمي-الطالبة جودي زكريا، فيتو

دور جامعة مصر للمعلوماتية في إثراء الحركة التشكيلية المصرية

وأضاف أن تجربة المعرض وإقامته بدار الأوبرا المصرية تعكس الدور المهم الذي يمكن أن تقدمه جامعة مصر للمعلوماتية لإثراء الحركة التشكيلية المصرية والعالمية وتعزيز قوة مصر الناعمة، بجانب إثراء تجربة الشباب المصري وتقوية عزيمته في اقتحام عوالم جديدة لبناء مستقبل أفضل.

فئة التصوير الفوتوغرافي-الطالبة لمار شهاب، فيتو

وقال حمد: إن الجامعة قررت الاحتفاظ باللوحات الـ 150 المعروضة بالمعرض، واستخدامها لتزيين قاعات الدراسة بكليات الجامعة الأربع، وذلك تشجيعا للطلاب على مواصلة رحلة الفن الرقمي والاستمرار في الابداع والتميز، خاصة أن الجانب الفني والخيال قاسم مشترك في دراسات الكليات الأربع.

معرض عودة التراث، فيتو

وأوضح أن الجامعة قررت أيضا الاستمرار في إقامة معارض سنوية لعرض لوحات طلاب كلية الفنون الرقمية والتصميم مستقبلا، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض العام الحالي، والإقبال على زيارته من الجمهور وأيضا جذبه لبعض السياح المهتمين بالحركة الفنية.

فئة التصميم الرقمي-الطالب عبد الله كارا، فيتو

وأعلن الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، أسماء الفائزين بجوائز المعرض، ففي فئة التصوير الفوتوغرافي فازت الطالبة لمار شهاب بالفرقة الثانية، وفي فئة الرسم الرقمي فازت الطالبة جودي زكريا بالسنة التأسيسية، وفي فئة التصوير التشكيلي فازت الطالبة هنا هاني بالسنة التأسيسية، وفي فئة التصميم الرقمي فاز الطالب عبدالله كارا بالسنة التأسيسية.

يذكر أن المعرض تستمر فعالياته حتى غد الخميس 24 يوليو 2025، ويسمح بدخول الجمهور مجانا على فترتين الأولى صباحا من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية ظهرا، والفترة الثانية من الساعة الرابعة والنصف عصرا إلى الثامنة والنصف مساءً.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.