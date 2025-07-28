فضيحة سياسية جديدة.. خبير يكشف دعم بن غفير لجماعة الإخوان في إسرائيل ضد مصر

قال الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس: إن الدعوة لمظاهرات ضد مصر أمام السفارة المصرية في تل أبيب تُعد فضيحة سياسية كبرى، وتؤكد التعاون العلني بين جماعة الإخوان والموساد الإسرائيلي.

"شيوخ كاذبون.. والإخوان داخل إسرائيل"

وأوضح عبود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” أن من يقفون وراء هذه الدعوات هم "شيوخ كاذبون تابعون للإخوان من عرب 48"، مؤكدًا أن الجماعة تمتلك تنظيمًا نشطًا داخل إسرائيل تحت رعاية جهازَي الموساد والشاباك.

"الإخوان حصلوا على الجائزة السياسية في إسرائيل"

وكشف أن جماعة الإخوان بدأت في جني مكاسب سياسية داخل إسرائيل منذ عام 1996، مشيرًا إلى أن بعض أعضائها أصبحوا نوابًا في الكنيست الإسرائيلي، ومن أبرزهم منصور عباس، زعيم القائمة العربية الموحدة، والذي وصفه بأنه ينفذ أجندات الموساد والشاباك بالحرف الواحد.

"المظاهرة المرتقبة غباء سياسي صريح"

وانتقد عبود فكرة التظاهر أمام سفارة مصر في تل أبيب، قائلًا:"إذا تم تنظيم هذه المظاهرة، فستكون غباءً سياسيًا، لأن السفارة المصرية لا تعمل حاليًا ولا يوجد بها سفير منذ بدء العدوان على غزة".

وأضاف: "هذا الفعل لا يخدم إلا إسرائيل، ويؤكد بالأدلة أن الإخوان والصهاينة على قلب رجل واحد".

"بن غفير أعطى تصريح التظاهر"

وكشف عبود أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو من أكثر الساسة تطرفًا في الكيان المحتل، هو من منح الإخوان تصريح التظاهر أمام السفارة المصرية، مما يفضح علاقة التنسيق بينهم.

"الكنيست يصفق للإخوان.. والضغط يُوجّه ضد مصر"

وأكد عبود أن بعض قيادات الاحتلال في الكنيست يصفقون للإخوان لأنهم يساهمون في توجيه الضغط بعيدًا عن إسرائيل نحو مصر، وهو ما ينسجم تمامًا مع المصالح الإسرائيلية في المنطقة.

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