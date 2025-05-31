السبت 31 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يجري جولة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة (صور )

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بتأمين جديلة، فيتو

 تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في زيارة مفاجئة، لعيادة التأمين الصحي بجديلة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، وسرعة الاستجابة للمواطنين وإنهاء الإجراءات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة واللائقة للمتواجدين والمترددين على العيادة.

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة

 وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الالتزام بتقديم وتوفير المستوى المطلوب وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة واللائقة بالمواطنين والمترددين على العيادة وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

ضرورة الاستمرار بالمستوى المطلوب وتوفير جميع أوجه الرعاية للمواطنين

 والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين، وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام.

متابعة مستوى أداء الأطقم الطبية والتمريض بالعيادة

 وأكد، أنه جاء للاطمئنان على سير العمل بالشكل المطلوب، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين

الإعلان عن جدول مواعيد الأطباء في مكان واضح على واجهة العيادة

 وأكد على مدير العيادة بتعليق لوحة بجدول عمل الأطباء، وضرورة التزام الصيدلية بمواعيدها المحددة وفتح أبوابها لصرف العلاج للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء طارق مرزوق الخدمات الطبية تقديم الخدمة الطبية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية زيارة مفاجئة محافظ الدقهلية للاطمئنان على سير العمل عيادة التامين الصحى محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة البهية البرهانية (فيديو)

إحالة سائق نقل ذكي للجنايات بتهمة التحرش براكبة أجنبية في النزهة

نهائي دوري أبطال أوروبا، تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام الإنتر

وزير الخارجية الإيراني: نعارض امتلاك أسلحة نووية لكن واشنطن لم تف بتعهداتها

الأكثر قراءة

آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

سقوط بلكونات وصراخ، الرعب يسيطر على سكان الإسكندرية والنشطاء يرصدون حالة الفزع (فيديو)

تداول أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2025

مشاهد مرعبة، ماذا فعلت العاصفة الرعدية بشوارع ومحلات الإسكندرية؟ (فيديو وصور)

غش أم أسباب أخرى؟ شيخ الجزارين يفك لغز انخفاض وزن الأضحية بعد شرائها

نهائي دوري أبطال أوروبا، تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام الإنتر

بعد ليلة العواصف الرعدية والأمطار، سطوع أشعة الشمس في الإسكندرية (فيديو وصور)

أسعار 6 عملات عربية وأجنبية في البنك المركزي (آخر تحديث)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 30-5-2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلية

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع يسجل 25 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة زينب الكبرى "رضي الله عنها" بطلة كربلاء

موسم الحج 2025، بشرى سارة بشأن إجابة الدعاء للحجاج (فيديو)

تفسير رؤية لبس الإحرام في المنام وعلاقتها بالتوبة والابتعاد عن المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية