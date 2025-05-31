محافظ الدقهلية يجري جولة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة (صور )

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، في زيارة مفاجئة، لعيادة التأمين الصحي بجديلة، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الأداء من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين، وسرعة الاستجابة للمواطنين وإنهاء الإجراءات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة واللائقة للمتواجدين والمترددين على العيادة.

محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحي بجديلة

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الالتزام بتقديم وتوفير المستوى المطلوب وتوفير جميع أوجه الرعاية والعناية اللازمة واللائقة بالمواطنين والمترددين على العيادة وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

ضرورة الاستمرار بالمستوى المطلوب وتوفير جميع أوجه الرعاية للمواطنين

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين، وتلاحظ انتظام العمل بالعيادة بصفة عامة، وتم التأكيد على ضرورة استمرارية كافة العاملين بالعيادة بنفس الالتزام.

متابعة مستوى أداء الأطقم الطبية والتمريض بالعيادة

وأكد، أنه جاء للاطمئنان على سير العمل بالشكل المطلوب، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية المناسبة، وتلبية احتياجات هذه الشريحة الكبرى من المواطنين

الإعلان عن جدول مواعيد الأطباء في مكان واضح على واجهة العيادة

وأكد على مدير العيادة بتعليق لوحة بجدول عمل الأطباء، وضرورة التزام الصيدلية بمواعيدها المحددة وفتح أبوابها لصرف العلاج للمواطنين.

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