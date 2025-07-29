محافظ الدقهلية يصل موقع كسر خط مياه رئيسي بشارع ترعة المنصورية (صور)

وصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية موقع انفجار خط المياه الرئيسي بشارع ترعة المنصورية أمام شارع الأتوبيس الجديد، والذي انفجر منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى الى تسريب كميات مياه كبيرة بشارع الأتوبيس الجديد والشوارع الفرعية.

وكان في موقع الانفجار الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس حامد عبدالخالق وكيل وزارة الكهرباء لقطاع جنوب الدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي غرب والدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق.

الدفع بسيارات مياه نقية للمناطق والقرى المتضررة

ووجه اللواء " مرزوق " لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الدفع بسيارات مياه نقيه للمناطق والقري المتضررة من قفل رافع سندوب وقطع المياه لحين الانتهاء من إصلاح كسر الخط وهم ( مدينة محلة دمنة - والوحده المحليه بكوم الدربي وجزء من الوحده المحليه بنقيطه )، كما وجه لرئيس مركز ومدينة المنصوره ورئيسة مدينة محلة دمنة بمتابعة وصول سيارات المياه الي المناطق المتضررة.

استمرار تواجد عناصر المرور بموقع الإصلاح لتنظيم حركة السيارات

كما وجه " المحافظ " مدير المرور باستمرار تواجد عناصر المرور بموقع الإصلاح لتنظيم حركة السيارات وتغيير مسار السيارات القادمه من اتجاه سندوب للدخول من شارع مجمع المحاكم والسيارات القادمه من اتجاه قناة السويس والدراسات للدخول من شارع الاتوبيس الجديد لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

ـ وايضا وجه " مرزوق " مدير عام المواقف بالمحافظه بالتواجد داخل موقف الأتوبيس الجديد وتنظيم حركة السيارات داخل الموقف ومنع التكدس والتنسيق مع المرور لحين الانتهاء أعمال الإصلاح.

6 ساعات لانتهاء من أعمال الإصلاح

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى أن أعمال إصلاح الخط ستستغرق ما يقرب من 6 ساعات، ولحين الانتهاء من أعمال الإصلاح سيتم الدفع بسيارات مياه للمناطق المتضررة.

غلق محابس المياه على هذا الخط والتعامل الفوري

هذا ويطمئن " محافظ الدقهليه " المواطنين أن فرق العمل قد باشرت عملها علي الفور وتم غلق محابس المياه علي هذا الخط بنطاق شرق وغرب لحين الانتهاء من إصلاح الكسر وفتح جميع مطابق الصرف الصحي لسحب المياه من الشوارع والدفع بسيارات كسح مياه للمساهمة في سرعة سحب المياه من الشوارع، وجاري العمل علي اصلاح الخط.

أرقام غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي

و تؤكد المحافظة تواصلها مع المواطنين من خلال غرفة العمليات المركزية لتلقي ايه شكاوي لتلبية احتياجاتهم فورا من خلال الفرق العاملة علي الارقام التالية/ "... 0502316644-0502314880-0502327792 " من التليفون الارضي او المحمول، وعلي رقم 114 من التليفون الارضي.

محافظة الدقهلية تهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء اي اشاعات او تلقي الاخبار والمعلومات الا من خلال الصفحه الرسمية للمحافظة، هذا ونتابع معكم الأحداث أولا بأول بنطاق المحافظة علي مدار اليوم.

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