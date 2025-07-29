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حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة تزوير مستندات والنصب على راغبي السفر بالقاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  النيابة العامة بإحالة عاطل بتهمة تزوير مستندات رسمية وعرفية وانتحال صفة مالك شركات، بهدف النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج، بالقاهرة لمحكمة الجنايات.

نشاط إجرامي منظم عبر الإنترنت
 

كشفت التحريات أن المتهم – مقيم بمحافظة الجيزة – أنشأ وأدار العديد من الصفحات الاحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستخدمًا أسماء شركات سياحة وهمية، وادعى توفير فرص عمل بالخارج، بهدف استقطاب ضحاياه والاستيلاء على أموالهم.


ضبط المتهم والأدلة


عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على أوراق خاصة بشركات سياحة، بطاقات دفع إلكتروني، أكلاشيه باسم شركة وهمية، وجهاز حاسب آلي و3 هواتف محمولة.

بفحص المضبوطات تبين احتواؤها على دلائل رقمية تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بما نُسب إليه من وقائع.

الإجراءات القانونية


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وواصلت وزارة الداخلية ملاحقة مزوري المحررات الرسمية ومروجي الصفحات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على أمن المواطنين وأموالهم.

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