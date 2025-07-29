بعد إطلالتها الأخيرة، مي عز الدين تجدد تأكيدها على أن الجمال في البساطة

تثبت الفنانة مي عز الدين في كل ظهور جديد لها أنها تؤمن بأن البساطة سر الجاذبية، إذ تحرص دومًا على الظهور بإطلالات هادئة لا تتسم بالمبالغة، سواء في اختيار ملابسها أو في تفاصيل المكياج والعناية بجمالها، وهو ما تجلى بوضوح في أحدث صور نشرتها عبر حسابها على "إنستجرام".

حيث ظهرت مي في الصورة بماكياج خفيف يتماشى مع ملامحها الناعمة وشخصيتها الهادئة، ما منحها مظهرًا طبيعيًا نال إعجاب متابعيها، وأكدت من خلاله أن الجمال لا يحتاج إلى فلاتر أو تجميل مبالغ فيه.

ولم يكن هذا الظهور منفصلًا عن فلسفة مي في الحياة، فقد كشفت من قبل عبر حسابها الشخصي على تطبيق "تيك توك" عن روتين العناية بالبشرة الخاص بها، والذي يعتمد على مكونات بسيطة وطبيعية بعيدًا عن المستحضرات الكيميائية.

حيث قالت مي: “يادوب الحاجة الوحيدة اللي بعملها من وقت للتاني كل 3 أيام، بعد غسل وشي بصابونة عادية تخص البشرة، بس تكون صابونة كويسة، بحط زيت طبيعي.. حبة البركة”.

وأضافت أنها تمسح وجهها من وقت لآخر بماء الورد، مشددة على أنها لا تلجأ إلى كريمات العناية بالبشرة، وتفضل كل ما هو طبيعي، كما وجهت نصيحة لمتابعاتها بعدم استهلاك البشرة بالماكياج وكذلك بالكريمات، حيث أنها تؤمن أن بعض هذه المنتجات من الممكن أن يتسبب بالضرر للبشرة.

وبهذا الأسلوب، تقدم مي عز الدين نموذج للنجمات التي تحتفي بطبيعتها وتؤمن أن الجاذبية لا تحتاج سوى صدق وبساطة وثقة بالنفس وقليل من الرتوش.

الفنانة مي عز الدين

وتعد الفنانة مي عز الدين من أهم الوجوه الفنية النسائية، إذ استطاعت من خلال تقديمها لعدد من الأعمال فنيًا ما بين السينما والشاشة الصغيرة أن تضع بصمتها الخاصة وسط نجمات جيلها، وكان السبب وراء دخولها الوسط الفني المطرب محمد فؤاد.

وولدت “مي” في دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة أبو ظبي وأقامت فيها أربع سنوات ثم عادت لبلدها مصر، وحصلت على الإجازة الجامعية في الآداب قسم اجتماع من جامعة الإسكندرية، وفي عام 2001 علمت أن الفنان محمد فؤاد يبحث عن وجه جديد ليشاركه البطولة في فيلمه الذي يحمل اسم (رحلة حب) وسريعًا طلبت من صديق العائلة المخرج منير راضي أن يعرفها على مخرج فيلم رحلة حب وهو محمد النجار بعد ذلك اقترح على الفنان محمد فؤاد الذي أُعجب بها وأسند إليها الدور.

أما الظهور الثاني لها فكان في مسلسل الفنانة يسرا والذي يحمل اسم ( أين قلبي) إذ لعبت فيه دور ابنة يسرا في، وكانت يسرا قد أعجبت بها وعرفت منها أنها سبق لها القيام ببطولة فيلم أمام محمد فؤاد، فاتصلت بمجدي أبو عميرة مخرج مسلسل أين قلبي وأخبرته أنها وجدت من ستقوم بدور ابنتها في المسلسل، وفعلا أسند الدور لها رغم وجود قرابة الـ40 مرشحة، وأكدت مي أنها تعلمت الكثير من يسرا من خلال المشاركة معها، ومن بعدها انطلقت في عالم الفن وأصبحت من أهم نجمات جيلها.

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