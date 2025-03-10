الإثنين 10 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، موعد عرض الحلقة العاشرة من "قلبي ومفتاحه"

مسلسل قلبي ومفتاحه،
مسلسل قلبي ومفتاحه، فيتو

قلبي ومفتاحه، تعرض اليوم الأثنين قناة ON، الحلقة العاشرة من مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة الفنان آسر ياسين، في تمام الساعة ١١ مساء.

الحلقات السابقة من مسلسل قلبي ومفتاحه

وعرضت قناة ON، الحلقة التاسعة من مسلسل قلبي ومفتاحه، بطولة الفنان آسر ياسين، والتي شهدت  محاولة دياب، التعدي على مي عز الدين، وهو ما رفضته، مؤكده له أنه لا تقبل الحرام.

وسألت ابنة أشرف عبد الباقي، والدها، عن علاقة مي عز الدين بأسعد، بعد رؤيتها لها في القسم مع آسر ياسين، فيما أمرت النيابة، بإخلاء سبيل آسر ياسين علي ذمة التحقيق، بكفالة 20 ألف جنيه.

وفاجأت شروق، مي عز الدين، بذهابها إلى منزلها، وأخبرتها بأنها متزوجة من دياب منذ ٣ سنوات، أي أنه تزوجها عليها، ودون علمها.

وألقي القبض علي آسر ياسين، بعد العثور على مخدر الحشيش في سيارته، والذي وضعه له أحد رجال دياب، لينتقم منه، بعد تركه للعمل معه.

ورفض دياب، طلب أحمد خالد صالح، بالزواج من شقيقته، وهو ما صدمة وجعله يطلب منها أن يتزوجا على الفور، مقابل ترك العمل مع دياب.

وشهدت الحلقات السابقة، من المسلسل، استدراج أحمد خالد صالح، آسر ياسين، لمنزله ووضع  مخدرات له في المياه، كما أحضر له فتاة ليل، وقام بتصويرهما، دون علم آسر ياسين، ليبتزه بفيديو جنسي.

وفي تطور خطير، أطلق دياب الرصاص على بيجو، الشاب الذي يعمل لصالحه، وأمر أحد رجاله، بالانتقام من آسر ياسين، بسبب تطاوله عليه.

قلبي ومفتاحه
قلبي ومفتاحه

وتم زواج أشرف عبد الباقي، من عايدة رياض، في المكان الذي عثر فيه آسر على مي عز الدين، التي طلبت منه عدم الكشف عن زواجهما، ووعدته بالتحدث معه على الهاتف لاحقا.

قلبي ومفتاحه
قلبي ومفتاحه

 

 مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه مكون من 15 حلقة، ويعرض عبر شاشات المتحدة ومنصة واتش ات.

قلبي ومفتاحه
قلبي ومفتاحه

قصة مسلسل قلبي ومفتاحه 

يجسد النجم آسر ياسين في مسلسل قلبي ومفتاحه شخصية سائق كان قد فقد عمله في مجال الأدوات الطبية إثر تداعيات جائحة كورونا.

أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه 

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

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أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه قصة مسلسل قلبي ومفتاحه قلبي ومفتاحه

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